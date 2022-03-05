- 05 Mar 2022 - 20:20

BİM Market İndirim Bombalarını Patlattı! Son Gün Bugün; Şok ve A101 İsyan Edebilir! Bundan Ucuzu Fizan’da Bile Yok!

Vatandaşlara müjdeli haber BİM Market’ten geldi! Adeta gemileri yakan BİM Market, indirim bombalarını arka arkaya patlattı! Son günün bugün olduğunu duyuran BİM Market, indirimde olan fiyatlarını gün sonunda değiştireceğini resmen açıkladı. Bunun üzerine birçok kişi “ŞOK Market ve A101 isyan edecektir” yorumlarında bulundu! İşte Fizan’da bile böylesi indirimin olmadığı ürünler…

Ukrayna ve Rusya Savaşı’nın başlaması zamlarının kapıda olduğunu gösterdi. Dolar kurundaki yavaş yükseliş sonrasında fiyatların yeniden zirveye ulaşacağı gündeme gelirken; BİM Market, vatandaşın yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Sucuk, peynir ve çayda muhteşem indirimler yapan BİM Market, tüm müşterilerine bu indirimleri duyurdu! İşte BİM Market’in yapmış olduğu indirimler…

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05 Mar 2022 - 20:20 Ankara- Yaşam

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Migros Market Ayçiçek Yağı Fiyatlarını %25 İndirdi! Bu Markalara Dikkat! Litre Litre Ayçiçek Yağı Sadece 27 TL, 64 TL ve 88 Lira! Un, Şeker, Yumurta… Yok Pahasına Satılıyor!
Tarım Kredi Market’ten Son Kış İndirimi! Sıvıyağ 92 Lira, Çay 39 Lira… BİM Market’e Tarihi Rest Geldi! Poşet Poşet Alışveriş Yapacaksınız… mask
Tarım Kredi Market’ten Son Kış İndirimi! Sıvıyağ 92 Lira, Çay 39 Lira… BİM Market’e Tarihi Rest Geldi! Poşet Poşet Alışveriş Yapacaksınız…
TMO Market Zamlara Resti Çekti! TMO'da KDV'siz 5 lt Rafine Ayçiçek Yağı 92 lira! İşte TMO 22 Şubat sıvı yağ fiyatları! Yetişen Alacak… mask
TMO Market Zamlara Resti Çekti! TMO'da KDV'siz 5 lt Rafine Ayçiçek Yağı 92 lira! İşte TMO 22 Şubat sıvı yağ fiyatları! Yetişen Alacak…
Tarım Kredi Market Resmen Çıldırdı! İndirimlere Doymuyor, Resmen Bedavaya Satacak! Bakliyat Fiyatları Ağızları Açık Bıraktı! 5 TL, 10 TL, 20 TL... mask
Tarım Kredi Market Resmen Çıldırdı! İndirimlere Doymuyor, Resmen Bedavaya Satacak! Bakliyat Fiyatları Ağızları Açık Bıraktı! 5 TL, 10 TL, 20 TL...
Tarım Kredi Market Dur Durak Bilmiyor! Ayçiçek Yağı 114 Lira, Çay 25 Lira, Et 31 Lira! Makarna, Un, Çay, Şeker... Market Tıka Basa Doldu! mask
Tarım Kredi Market Dur Durak Bilmiyor! Ayçiçek Yağı 114 Lira, Çay 25 Lira, Et 31 Lira! Makarna, Un, Çay, Şeker... Market Tıka Basa Doldu!
Tarım Kredi Market Zam Yerine İndirim Serisini Sürdürüyor! Tavuktan Salçaya; En Ucuzu Burada! A101 Market’te Resti Çekti, Yarışa Girdi! Neler Oluyor? mask
Tarım Kredi Market Zam Yerine İndirim Serisini Sürdürüyor! Tavuktan Salçaya; En Ucuzu Burada! A101 Market’te Resti Çekti, Yarışa Girdi! Neler Oluyor?
BİM Market KDV İndirimi Sonrası Fiyatları Açıkladı! Ayçiçek Yağı 1 LT, 2 LT ve 5 LT Fiyatlar Şok Etti! Marketler Arasında Sıcak Savaş Başlıyor! mask
BİM Market KDV İndirimi Sonrası Fiyatları Açıkladı! Ayçiçek Yağı 1 LT, 2 LT ve 5 LT Fiyatlar Şok Etti! Marketler Arasında Sıcak Savaş Başlıyor!
Tarım Kredi Market Sıvı Yağlarda Muhteşem İndirimini Yaptı! BİM’e Tarihi Resti Çekti, Raflar Boşalma Noktasına Geldi! 5 Litre Sıvıyağ… mask
Tarım Kredi Market Sıvı Yağlarda Muhteşem İndirimini Yaptı! BİM’e Tarihi Resti Çekti, Raflar Boşalma Noktasına Geldi! 5 Litre Sıvıyağ…
Gimsa En Sonunda Çıldırdı, Dolar Kuruna Resti Çekti! Ayçiçek Yağı 24 TL, 31 TL ve 119 Liraya Litre Litre Alacaksınız! Şeker, Sıvıyağ, Çay… Yok Parasına Satılıyor! mask
Gimsa En Sonunda Çıldırdı, Dolar Kuruna Resti Çekti! Ayçiçek Yağı 24 TL, 31 TL ve 119 Liraya Litre Litre Alacaksınız! Şeker, Sıvıyağ, Çay… Yok Parasına Satılıyor!
Tarım Kredi Market Dur Durak Bilmiyor! BİM ve A101’le Yarışa Girdi! Tek Fiyatı Yapıştırdı; Dolara Resti Çekti! “Resmen Bedava” mask
Tarım Kredi Market Dur Durak Bilmiyor! BİM ve A101’le Yarışa Girdi! Tek Fiyatı Yapıştırdı; Dolara Resti Çekti! “Resmen Bedava”
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