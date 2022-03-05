Survivor Turabi Çamkıran’ın Memleketi Merak Uyandırdı! Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Turabi Çamkıran’ın Memleketi…
Bomba gibi bir iddia ile gündemlere gelen Survivor eski şampiyonu Turabi Çamkıran, yeniden yarışmanın izleyicisinin dikkatini çekti. Turbo Turabi lakabı ile anılan yarışmacının hakkında çıkan o iddia herkesi şaşırtırken Turabi Çamkıran ile ilgili detaylar haberimizde...
Bomba gibi bir iddia ile gündemlere gelen Survivor eski şampiyonu Turabi Çamkıran, yeniden yarışmanın izleyicisinin dikkatini çekti. Turbo Turabi lakabı ile anılan yarışmacının hakkında çıkan o iddia herkesi şaşırtırken; fenomen yarışmacının aslen nereli olduğu da herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Survivor Turabi Çamkıran aslen nereli? Turabi Çamkıran kimdir, mesleği ne, kaç yaşında? İşte, detaylar…
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05 Mar 2022 - 10:34 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.