Survivor Turabi Çamkıran’ın Memleketi Merak Uyandırdı! Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Turabi Çamkıran’ın Memleketi…

Bomba gibi bir iddia ile gündemlere gelen Survivor eski şampiyonu Turabi Çamkıran, yeniden yarışmanın izleyicisinin dikkatini çekti. Turbo Turabi lakabı ile anılan yarışmacının hakkında çıkan o iddia herkesi şaşırtırken; fenomen yarışmacının aslen nereli olduğu da herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Survivor Turabi Çamkıran aslen nereli? Turabi Çamkıran kimdir, mesleği ne, kaç yaşında? İşte, detaylar…

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