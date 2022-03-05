- 05 Mar 2022 - 10:58 G: 05 Mar 2022 - 11:07

Hande Erçel’den Tir Tir Titreten Haber! Öyle Bir Şeye Karar Verdi Ki, Hayranları Bayılıp Bayılıp Düşecek! Kerem Bürsin’den Sonra…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’den tir tir titreten haber geldi! Verdiği kararla, milyonların titremesine neden olurken; hayranlarının bu kararla birlikte bayılıp bayılıp düşeceklerine dair yorumlar arka arkaya geldi. Kerem Bürsin’le aşkının bitmesinden sonra yapmış olduğu hamle dengelerin değişmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

En son FOX TV ekranlarında yer alan Sen Çal Kapımı dizisinde başrol olarak yer alan Hande Erçel, daha sonra ise hiçbir projeyi kabul etmemişti. Sen Çal Kapımı dizisinde başrollerini paylaştığı Kerem Bürsin’le doludizgin bir aşk yaşayan Hande Erçel, kısa bir süre önce bu aşkı bitirme kararı almıştı. Erçel’in bu kararı ise ikilinin hayranlarını derinden üzmüştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Mar 2022 - 10:58 Ankara- Yaşam

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