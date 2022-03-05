Hande Erçel’den Tir Tir Titreten Haber! Öyle Bir Şeye Karar Verdi Ki, Hayranları Bayılıp Bayılıp Düşecek! Kerem Bürsin’den Sonra…

En son FOX TV ekranlarında yer alan Sen Çal Kapımı dizisinde başrol olarak yer alan Hande Erçel, daha sonra ise hiçbir projeyi kabul etmemişti. Sen Çal Kapımı dizisinde başrollerini paylaştığı Kerem Bürsin’le doludizgin bir aşk yaşayan Hande Erçel, kısa bir süre önce bu aşkı bitirme kararı almıştı. Erçel’in bu kararı ise ikilinin hayranlarını derinden üzmüştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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