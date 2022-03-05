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05 Mar 2022 - 20:27

Demet Özdemir’den Yürekleri Yakan Şov! Bacak Bacak Üstüne Atıp; Öyle Bir Poz Verdi Ki… Müstakbel Eşinden Gelecek Atak…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, yine tüm çekiciliğiyle nefesleri kesti. Cayır cayır yakan güzel oyuncu, bacak şov yaparak; kusursuz fiziğini kanıtladı. Verdiği pozla birlikte müstakbel eşi Oğuzhan Koç’un tepkisi merak konusu oldu! Güzelliğiyle ve fiziğiyle gündemi sallayan Demet Özdemir, ateşleri yükseltti! İşte merak edilen tüm detaylar…