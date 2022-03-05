Demet Özdemir’den Yürekleri Yakan Şov! Bacak Bacak Üstüne Atıp; Öyle Bir Poz Verdi Ki… Müstakbel Eşinden Gelecek Atak…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, yine tüm çekiciliğiyle nefesleri kesti. Cayır cayır yakan güzel oyuncu, bacak şov yaparak; kusursuz fiziğini kanıtladı. Verdiği pozla birlikte müstakbel eşi Oğuzhan Koç’un tepkisi merak konusu oldu! Güzelliğiyle ve fiziğiyle gündemi sallayan Demet Özdemir, ateşleri yükseltti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sevgililer Günü’nde sevgilisi Oğuzhan Koç’tan Six Senses Kocataş Mansions otelin geceliği 82 bin lira olan kral dairesinde evlenme teklifi alan Demet Özdemir, iddialara göre 70 bin dolar değerindeki özel yapım yüzüğü parmağına takmıştı. Evlilik teklifinden hemen önce kapak olduğu dergiye verdiği pozlar ise çok konuşulanlar arasına girdi. Nefesleri kesen Demet Özdemir, pembeler içerisinde…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.