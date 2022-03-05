Survivor Yasin Kendi Diskalifiyesini Kendisi Verdi! Canını Dişine Takmıştı; Daha Fazla Duramadı! Acun Ilıcalı’nın Yanında Soluğu Alıp…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Yasin krizi bitmek nedir bilmiyor! Kendi diskalifiye kararını kendisi veren Yasin Obuz, bugüne kadar canını dişine taktı ama artık daha fazla duramadı! Acun Ilıcalı’nın yanında soluğu aldığı konuşulan Yasin Obuz, Survivor yarışmasının altını üstüne getirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yasin ve Hikmet arasında çıkan yer kavgası ise diğer yarışmacılara yansımıştı. Yasin, Nisa’yla birlikte 2020 döneminde yaptıkları salıncakları, temizledikleri ve topladıkları alana yapmak için geri döndüklerinde Hikmet’in orada ateş yaktığını görmüştü. Bu kriz büyüdükçe büyüdü ve ortalık iyice karıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.