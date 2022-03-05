Survivor Yasin Kendi Diskalifiyesini Kendisi Verdi! Canını Dişine Takmıştı; Daha Fazla Duramadı! Acun Ilıcalı’nın Yanında Soluğu Alıp…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yasin ve Hikmet arasında çıkan yer kavgası ise diğer yarışmacılara yansımıştı. Yasin, Nisa’yla birlikte 2020 döneminde yaptıkları salıncakları, temizledikleri ve topladıkları alana yapmak için geri döndüklerinde Hikmet’in orada ateş yaktığını görmüştü. Bu kriz büyüdükçe büyüdü ve ortalık iyice karıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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