- 05 Mar 2022 - 20:28

Survivor Yasin'e Diskalifiye Şoku! Canını Dişine Takmıştı; Daha Fazla Duramadı! Acun Ilıcalı’nın Yanında Soluğu Alıp…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Yasin krizi bitmek nedir bilmiyor! Kendi diskalifiye kararını kendisi veren Yasin Obuz, bugüne kadar canını dişine taktı ama artık daha fazla duramadı! Acun Ilıcalı’nın yanında soluğu aldığı konuşulan Yasin Obuz, Survivor yarışmasının altını üstüne getirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yasin ve Hikmet arasında çıkan yer kavgası ise diğer yarışmacılara yansımıştı. Yasin, Nisa’yla birlikte 2020 döneminde yaptıkları salıncakları, temizledikleri ve topladıkları alana yapmak için geri döndüklerinde Hikmet’in orada ateş yaktığını görmüştü. Bu kriz büyüdükçe büyüdü ve ortalık iyice karıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Mar 2022 - 20:28 Ankara- Yaşam

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