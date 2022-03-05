Yasak Elma Dizisinde Çağatay ve Yıldız Geçmişe Sünger Çekti! Yeniden Evleniyorlar... Ender ve Kumru Yerle Bir Olacak! Senaristten Yüzyılın Hamlesi Geldi!
FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da şok bir hamle oldu! Gündeme bomba gibi düşen bu durum sonrasında Yıldız ve Çağatay’ın yeniden evleneceğine dair yorumlar arka arkaya geldi. Senaristten gelen hamle şok etkisi yaratırken; Ender ve Kumru’nun kahrolacağına dair yorumlar arka arkaya geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay, Şevval Sam ve Murat Aygen gibi isimlerin bulunduğu Yasak Elma dizisi Pazartesi akşamlarını sallamaya devam ediyor. Her bölümde farklı bir heyecan yaşanırken; seyircileri yayınlanan fragmanlarda heyecanlandırıyor. Evliliklerin ve intikamların üst üste geldiği Yasak Elma dizisinde Yıldız ve Çağatay’ın yeniden nikah masasına oturacak olması ise şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.