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05 Mar 2022 - 20:30

Yasak Elma Dizisinde Çağatay ve Yıldız Geçmişe Sünger Çekti! Yeniden Evleniyorlar... Ender ve Kumru Yerle Bir Olacak! Senaristten Yüzyılın Hamlesi Geldi!

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da şok bir hamle oldu! Gündeme bomba gibi düşen bu durum sonrasında Yıldız ve Çağatay’ın yeniden evleneceğine dair yorumlar arka arkaya geldi. Senaristten gelen hamle şok etkisi yaratırken; Ender ve Kumru’nun kahrolacağına dair yorumlar arka arkaya geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…