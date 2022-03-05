- 05 Mar 2022 - 12:38 G: 05 Mar 2022 - 12:46

Yasak Elma Dizisinde Çağatay ve Yıldız Yeniden Evleniyor! Senaristten Yüzyılın Hamlesi Geldi! Ender ve Kumru Yerle Bir Olacak! “Sonunda!”

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da şok bir hamle oldu! Gündeme bomba gibi düşen bu durum sonrasında Yıldız ve Çağatay’ın yeniden evleneceğine dair yorumlar arka arkaya geldi. Senaristten gelen hamle şok etkisi yaratırken; Ender ve Kumru’nun kahrolacağına dair yorumlar arka arkaya geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay, Şevval Sam ve Murat Aygen gibi isimlerin bulunduğu Yasak Elma dizisi Pazartesi akşamlarını sallamaya devam ediyor. Her bölümde farklı bir heyecan yaşanırken; seyircileri yayınlanan fragmanlarda heyecanlandırıyor. Evliliklerin ve intikamların üst üste geldiği Yasak Elma dizisinde Yıldız ve Çağatay’ın yeniden nikah masasına oturacak olması ise şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Mar 2022 - 12:38 Ankara- Yaşam

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