- 05 Mar 2022 - 11:49 G: 05 Mar 2022 - 12:55

Ayçiçek Yağı Fiyatlarına Zam Mı Geldi? BİM, A101, ŞOK, MİGROS, Carrefoursa'da Ayçiçek Yağı Fiyatları Kaç Lira? İşte 5 Mart 2022 Cumartesi Günü 1 LT, 2 LT Ve 5 LT, Yağ Fiyatları

Şimdilerde yeniden zamlanması konuşulan ayçiçek yağı, vatandaşları harekete geçirdi. Zamlanmadan önce ayçiçek yağı almak isteyen vatandaşlar, hangi markette ayçiçek yağının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Sizde yağ krizinin başlaması ile birlikte güncel yağ fiyatlarını merak ediyorsanız işte detaylar...

Şimdilerde yeniden zamlanması konuşulan ayçiçek yağı, vatandaşları harekete geçirdi. Zamlanmadan önce ayçiçek yağı almak isteyen vatandaşlar, hangi markette ayçiçek yağının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Öte yandan ayçiçek yağı fiyatlarını yeniden belirleyen BİM, A101, ŞOK, Migros ve Carrefoursa yeni fiyatlarını müşterileri ile paylaştı. Peki, ayçiçek yağı fiyatlarına zam mı geldi? BİM, A101, ŞOK, MİGROS, Carrefoursa'da ayçiçek yağı fiyatları kaç lira? İşte 5 Mart 2022 Cumartesi günü 1 LT, 2 LT Ve 5 LT yağ fiyatları…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

05 Mar 2022 - 11:49 - Yaşam

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
A101 Marketi Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Bile Durduramadı! 5 Litre Ayçiçek Yağı İçin Öyle Bir Fiyat Ortaya Koydu Ki; Halk Yağa Doyacak! Sakın Kaçırmayın, Son 2 Gün… mask
A101 Marketi Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Bile Durduramadı! 5 Litre Ayçiçek Yağı İçin Öyle Bir Fiyat Ortaya Koydu Ki; Halk Yağa Doyacak! Sakın Kaçırmayın, Son 2 Gün…
Siren Sesleri Milyonları Korkuttu, Tir Tir Titretti! Siren Neden Çalar? Siren Neyin Habercisidir? Ankara'da Siren sesi neden çaldı! mask
Siren Sesleri Milyonları Korkuttu, Tir Tir Titretti! Siren Neden Çalar? Siren Neyin Habercisidir? Ankara'da Siren sesi neden çaldı!
Rus Tanklarındaki 'Z' Ve “V” Harfleri Ne Anlama Geliyor? 'Z' Ve “V” Harfleri Nelerin Simgesidir Ne Anlama Gelir? mask
Rus Tanklarındaki 'Z' Ve “V” Harfleri Ne Anlama Geliyor? 'Z' Ve “V” Harfleri Nelerin Simgesidir Ne Anlama Gelir?
Ukrayna Para Birimi Nedir? 1 Türk Lirası Kaç Ukrayna Lirası? Kiev Para Birimi Kaç TL? mask
Ukrayna Para Birimi Nedir? 1 Türk Lirası Kaç Ukrayna Lirası? Kiev Para Birimi Kaç TL?
Nükleer Gaz Maskesi Fiyatları Ne Kadar 2022? En İyi Gaz Maskesi Hangisi? Gaz Maskesi Filtresi Ne Kadar Dayanır? mask
Nükleer Gaz Maskesi Fiyatları Ne Kadar 2022? En İyi Gaz Maskesi Hangisi? Gaz Maskesi Filtresi Ne Kadar Dayanır?
Rusya Nükleer Silah Kullanırsa Ne Olur? Rusya Nükleer Atom Bombası Atarsa Türkiye’ye Ne Olur? mask
Rusya Nükleer Silah Kullanırsa Ne Olur? Rusya Nükleer Atom Bombası Atarsa Türkiye’ye Ne Olur?
Çaya Limon Katılırsa Ne Olur? Çaya Limon Atmanın Faydasını Görenler Şaşıp Kalıyor! Limonlu Çay İle Çok Hızlı Kilo Verebilirsiniz… mask
Çaya Limon Katılırsa Ne Olur? Çaya Limon Atmanın Faydasını Görenler Şaşıp Kalıyor! Limonlu Çay İle Çok Hızlı Kilo Verebilirsiniz…
A101 Market Ayçiçek Yağı Fiyatlarını %25 İndirdi! 4 Litre, 5 Litre Yağlara Büyük Talep Var! Markette Son Stoklar... Kaçırmayın! mask
A101 Market Ayçiçek Yağı Fiyatlarını %25 İndirdi! 4 Litre, 5 Litre Yağlara Büyük Talep Var! Markette Son Stoklar... Kaçırmayın!
6.000 TL Maaşla BİM Personel Arıyor! Kasa, Reyon, Depo Sorumlusu Alınacak! İşte Bim İş Başvurusu ve Şartları… mask
6.000 TL Maaşla BİM Personel Arıyor! Kasa, Reyon, Depo Sorumlusu Alınacak! İşte Bim İş Başvurusu ve Şartları…
PTT AVM’de Ayçiçek Yağının Fiyatını Dibe Çekti! İşte Online Tarım Kredi, Komili, Bir Yağ Ve Bizim Ayçiçek Yağı Fiyatları… mask
PTT AVM’de Ayçiçek Yağının Fiyatını Dibe Çekti! İşte Online Tarım Kredi, Komili, Bir Yağ Ve Bizim Ayçiçek Yağı Fiyatları…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yasak Elma Dizisinde Çağatay ve Yıldız Yeniden Evleniyor! Senaristten Yüzyılın Hamlesi Geldi! Ender ve Kumru Yerle Bir Olacak! “Sonunda!” mask
Yasak Elma Dizisinde Çağatay ve Yıldız Yeniden Evleniyor! Senaristten Yüzyılın Hamlesi Geldi! Ender ve Kumru Yerle Bir Olacak! “Sonunda!”
Survivor Yasin Kendi Diskalifiyesini Kendisi Verdi! Canını Dişine Takmıştı; Daha Fazla Duramadı! Acun Ilıcalı’nın Yanında Soluğu Alıp… mask
Survivor Yasin Kendi Diskalifiyesini Kendisi Verdi! Canını Dişine Takmıştı; Daha Fazla Duramadı! Acun Ilıcalı’nın Yanında Soluğu Alıp…
Demet Özdemir’in Cayır Cayır Yakan Bacak Şov! Bacak Bacak Üstüne Atıp; Öyle Bir Poz Verdi Ki… Müstakbel Eşinden Gelecek Atak… mask
Demet Özdemir’in Cayır Cayır Yakan Bacak Şov! Bacak Bacak Üstüne Atıp; Öyle Bir Poz Verdi Ki… Müstakbel Eşinden Gelecek Atak…
Hande Erçel’den Tir Tir Titreten Haber! Öyle Bir Şeye Karar Verdi Ki, Hayranları Bayılıp Bayılıp Düşecek! Kerem Bürsin’den Sonra… mask
Hande Erçel’den Tir Tir Titreten Haber! Öyle Bir Şeye Karar Verdi Ki, Hayranları Bayılıp Bayılıp Düşecek! Kerem Bürsin’den Sonra…
Survivor Turabi Çamkıran’ın Memleketi Merak Uyandırdı! Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Turabi Çamkıran’ın Memleketi… mask
Survivor Turabi Çamkıran’ın Memleketi Merak Uyandırdı! Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Turabi Çamkıran’ın Memleketi…
Survivor Turabi Çamkıran’ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Adem Kılıçcı İle Yaşları Dikkat Çekti mask
Survivor Turabi Çamkıran’ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Adem Kılıçcı İle Yaşları Dikkat Çekti

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status