Şimdilerde yeniden zamlanması konuşulan ayçiçek yağı, vatandaşları harekete geçirdi. Zamlanmadan önce ayçiçek yağı almak isteyen vatandaşlar, hangi markette ayçiçek yağının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Öte yandan ayçiçek yağı fiyatlarını yeniden belirleyen BİM, A101, ŞOK, Migros ve Carrefoursa yeni fiyatlarını müşterileri ile paylaştı. Peki, ayçiçek yağı fiyatlarına zam mı geldi? BİM, A101, ŞOK, MİGROS, Carrefoursa'da ayçiçek yağı fiyatları kaç lira? İşte 5 Mart 2022 Cumartesi günü 1 LT, 2 LT Ve 5 LT yağ fiyatları…

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