Kamuran Akkor Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Sibel Can İle Yaşları Dikkat Çekti
Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Kamuran Akkor, Şarkılar Bizi Söyler isimli eğlence programı ile dinleyicisinin karşısına yeniden çıkmaya hazırlanıyor. Dinleyicisinin her dönem özlediği usta seslerden biri olan Kamuran Akkor ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Kamuran Akkor, Şarkılar Bizi Söyler isimli eğlence programı ile dinleyicisinin karşısına yeniden çıkmaya hazırlanıyor. Dinleyicisinin her dönem özlediği usta seslerden biri olan Kamuran Akkor, en sevilen parçalarını bu özel gece için hazırlamış bulunuyor. Öte yandan bu haberi alan Şarkılar Bizi Söyler izleyicisi Kamuran Akkor’u mercek altına almaya başlıyor! Peki, Kamuran Akkor kaç yaşında? Kamuran Akkor kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
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05 Mar 2022 - 12:03 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.