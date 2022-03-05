Kamuran Akkor Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Sibel Can İle Yaşları Dikkat Çekti

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Kamuran Akkor, Şarkılar Bizi Söyler isimli eğlence programı ile dinleyicisinin karşısına yeniden çıkmaya hazırlanıyor. Dinleyicisinin her dönem özlediği usta seslerden biri olan Kamuran Akkor, en sevilen parçalarını bu özel gece için hazırlamış bulunuyor. Öte yandan bu haberi alan Şarkılar Bizi Söyler izleyicisi Kamuran Akkor’u mercek altına almaya başlıyor! Peki, Kamuran Akkor kaç yaşında? Kamuran Akkor kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…

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