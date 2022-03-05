Abdullah Şahin Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Hakan Altun İle Yaşları Dikkat Çekti
Kanal D ekranlarının vazgeçilmez eğlence programlarından biri haline dönüşmüş olan Şarkılar Bizi Söyler, bu haftaki konuklarını açıkladı. Bu haftaki konuklarıyla izleyicisini şimdiden mest eden Şarkılar Bizi Söyler, Abdullah Şahin’i de konukları arasına aldı. Sizde Abdullah Şahin ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...
Kanal D ekranlarının vazgeçilmez eğlence programlarından biri haline dönüşmüş olan Şarkılar Bizi Söyler, bu haftaki konuklarını açıkladı. Bu haftaki konuklarıyla izleyicisini şimdiden mest eden Şarkılar Bizi Söyler, Abdullah Şahin’i de konukları arasına aldı. Bu haberi alan Şarkılar Bizi Söyler izleyiciyse, Abdullah Şahin’in kim olduğunu merak etmeye başladı. Peki, Abdullah Şahin kaç yaşında? Abdullah Şahin kimdir, aslen nereli, mesleği ne? Abdullah Şahin evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
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05 Mar 2022 - 12:08 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.