Abdullah Şahin Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Hakan Altun İle Yaşları Dikkat Çekti

Kanal D ekranlarının vazgeçilmez eğlence programlarından biri haline dönüşmüş olan Şarkılar Bizi Söyler, bu haftaki konuklarını açıkladı. Bu haftaki konuklarıyla izleyicisini şimdiden mest eden Şarkılar Bizi Söyler, Abdullah Şahin’i de konukları arasına aldı. Bu haberi alan Şarkılar Bizi Söyler izleyiciyse, Abdullah Şahin’in kim olduğunu merak etmeye başladı. Peki, Abdullah Şahin kaç yaşında? Abdullah Şahin kimdir, aslen nereli, mesleği ne? Abdullah Şahin evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…

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