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05 Mar 2022 - 13:25

Survivor Ogeday’dan Nisa Bölükbaşı İtirafı! Annesi Veto Koymuştu Ama Gönül Ferman Dinlemiyor! İlk Kez Açıklandı! Meğer…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da şampiyon olarak duyuran Ogeday Girişinken’den skandal itiraf geldi! Aşklarıyla gündeme bomba gibi düşen ikilinin birbirlerine uzak olan ikilinin Ogeday Girişken’in annesinden kaynaklı olduğu iddia edilmişti. Nisa Bölükbaşı’na olan bakışı, yaklaşımı çok tatlı olan Ogeday Girişken’in sözleri şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…