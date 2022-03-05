Survivor Ogeday’dan Nisa Bölükbaşı İtirafı! Annesi Veto Koymuştu Ama Gönül Ferman Dinlemiyor! İlk Kez Açıklandı! Meğer…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da şampiyon olarak duyuran Ogeday Girişinken’den skandal itiraf geldi! Aşklarıyla gündeme bomba gibi düşen ikilinin birbirlerine uzak olan ikilinin Ogeday Girişken’in annesinden kaynaklı olduğu iddia edilmişti. Nisa Bölükbaşı’na olan bakışı, yaklaşımı çok tatlı olan Ogeday Girişken’in sözleri şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına aşık olarak katılan Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken, aşklarını saklayarak; gündeme geliyorlardı. Birbirlerine çok fazla temasta ve konuşmada bulunmayan ikili, gündeme Ogeday Girişken’in sözleriyle bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.