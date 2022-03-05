Cem Belevi’nin Memleketi Merak Uyandırdı! Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Cem Belevi’nin Memleketi…
Müzik dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Cem Belevi, şimdilerde oyunculuk ile de ilgilenmeye başladı. Hem sesiyle hem de oyunculuk performansıyla hayranlarını bir hayli etkileyen Cem Belevi, bir süredir adı yeniden aşk iddialarına karışan şarkıcı İrem Derici ile birlikte bu hafta Şarkılar Bizi Söyler isimli programa konuk olacağını duyurdu. İşte Cem Belevi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Müzik dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Cem Belevi, şimdilerde oyunculuk ile de ilgilenmeye başladı. Hem sesiyle hem de oyunculuk performansıyla hayranlarını bir hayli etkileyen Cem Belevi, bir süredir adı yeniden aşk iddialarına karışan şarkıcı İrem Derici ile birlikte bu hafta Şarkılar Bizi Söyler isimli programa konuk olacağını duyurdu. Bu gelişmenin üzerine Cem Belevi’yi yakın markaja alan hayranları, ünlü ismin nereli olduğunu görünce, şaşırıp kaldı. Peki, Cem Belevi kaç yaşında? Cem Belevi kimdir, aslen nereli? Cem Belevi sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
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05 Mar 2022 - 12:10 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.