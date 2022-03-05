Ceyda Kasabalı Albayram Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Fırat Albayram İle Yaşları Dikkat Çekti

Geçtiğimiz hafta eşi Fırat Albayram ile çıktığı tatilde dolandırıldığı ortaya çıkan oyuncu Ceyda Kasabalı Albayram, magazin takipçilerin mercek altına aldığı isimlerden biri oldu. Geçmişte canlandırdığı karakterler ile adeta hafızalara kazınan Ceyda Kasabalı Albayram’ı merak eden magazin takipçileri, ünlü ismin yaşını görünce ise, gözlerine inanamadı! Öte yandan Ceyda Kasabalı Albayram ile Fırat Albayram arasındaki yaş farkı da herkesin dikkatini çekmeyi başardı! Peki, Ceyda Kasabalı Albayram kaç yaşında? Ceyda Kasabalı Albayram kimdir, aslen nereli, mesleği ne? Ceyda Kasabalı Albayram evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…

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