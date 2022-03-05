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05 Mar 2022 - 13:49

Hande Erçel’in Hiç Görülmemiş Sır Gibi Fotoğrafı Ortaya Çıktı! Bir Değil, İki Değil Tam Tamına Beş Tane! Meğer Dünya Güzeli Olmadan Önce…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’in hiç görülmemiş sır gibi fotoğrafı ortaya çıktı! Bununla birlikte güzel oyuncunun bir değil, iki değil tam tamına 5 farklı estetik ameliyatı olduğu gündeme bomba gibi düştü. Kısa bir süre önce “Dünyanın En Güzel Kadını” seçilen Hande Erçel, ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…