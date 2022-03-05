- 05 Mar 2022 - 13:49 G: 05 Mar 2022 - 13:54

Hande Erçel’in Hiç Görülmemiş Sır Gibi Fotoğrafı Ortaya Çıktı! Bir Değil, İki Değil Tam Tamına Beş Tane! Meğer Dünya Güzeli Olmadan Önce…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’in hiç görülmemiş sır gibi fotoğrafı ortaya çıktı! Bununla birlikte güzel oyuncunun bir değil, iki değil tam tamına 5 farklı estetik ameliyatı olduğu gündeme bomba gibi düştü. Kısa bir süre önce “Dünyanın En Güzel Kadını” seçilen Hande Erçel, ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle adını dünyaya duyuran Hande Erçel, dizi bittikten sonra ününü duyurmaya devam etmişti. Birden fazla ülkeye satılan Hande Erçel, milyarlarca insan tarafından tanınmaya başlanmıştı. Şimdi ise Hande Erçel’in tanınmadan önceki estetiksiz görseli ortaya çıktı! İşte Hande Erçel’in büyük değişimi…

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05 Mar 2022 - 13:49 Ankara- Yaşam

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Hande Erçel’in Hiç Görülmemiş Sır Gibi Fotoğrafı Ortaya Çıktı! Bir Değil, İki Değil Tam Tamına Beş Tane! Meğer Dünya Güzeli Olmadan Önce… mask
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