Hande Erçel’in Keşfedilmeden Önceki Olay Fotoğrafı Ortaya Çıktı! Bir Değil, İki Değil Tam Tamına Beş Tane! Meğer Dünya Güzeli Olmadan Önce…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’in hiç görülmemiş sır gibi fotoğrafı ortaya çıktı! Bununla birlikte güzel oyuncunun bir değil, iki değil tam tamına 5 farklı estetik ameliyatı olduğu gündeme bomba gibi düştü. Kısa bir süre önce “Dünyanın En Güzel Kadını” seçilen Hande Erçel, ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle adını dünyaya duyuran Hande Erçel, dizi bittikten sonra ününü duyurmaya devam etmişti. Birden fazla ülkeye satılan Hande Erçel, milyarlarca insan tarafından tanınmaya başlanmıştı. Şimdi ise Hande Erçel’in tanınmadan önceki estetiksiz görseli ortaya çıktı! İşte Hande Erçel’in büyük değişimi…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.