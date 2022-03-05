- 05 Mar 2022 - 13:05 G: 05 Mar 2022 - 14:02

Eurovision 2016 Birincisi Ukraynalı Şarkıcı Jamala Bakın Kaç Yaşındaymış? Jamala'nın Türküsü Ne Anlatıyor?

Katıldığı Eurovision şarkı yarışmasında birinci olması ile tüm dünyanın tanıdığı Ukraynalı şarkıcı Jamala, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Türkiye’ye sığındı. Türkiye’yi övgü dolu sözler ile anlatan ünlü şarkıcı Jamala ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Katıldığı Eurovision şarkı yarışmasında birinci olması ile tüm dünyanın tanıdığı Ukraynalı şarkıcı Jamala, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Türkiye’ye sığındı. Türkiye’yi övgü dolu sözler ile anlatan ünlü şarkıcı Jamala, Türkiye’deki hayranları tarafından merak edilmeye başlandı. Öte yandan Jamala’yı yakın takibi alan hayranları, ünlü ismin yaşına inanamadı! Peki, Eurovision 2016 birincisi Ukraynalı şarkıcı Jamala kaç yaşında? Jamala'nın türküsü ne anlatıyor? İşte, detaylar…

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05 Mar 2022 - 13:05 - Magazin

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