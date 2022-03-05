Eurovision 2016 Birincisi Ukraynalı Şarkıcı Jamala Bakın Kaç Yaşındaymış? Jamala'nın Türküsü Ne Anlatıyor?
Katıldığı Eurovision şarkı yarışmasında birinci olması ile tüm dünyanın tanıdığı Ukraynalı şarkıcı Jamala, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Türkiye’ye sığındı. Türkiye’yi övgü dolu sözler ile anlatan ünlü şarkıcı Jamala ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Katıldığı Eurovision şarkı yarışmasında birinci olması ile tüm dünyanın tanıdığı Ukraynalı şarkıcı Jamala, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Türkiye’ye sığındı. Türkiye’yi övgü dolu sözler ile anlatan ünlü şarkıcı Jamala, Türkiye’deki hayranları tarafından merak edilmeye başlandı. Öte yandan Jamala’yı yakın takibi alan hayranları, ünlü ismin yaşına inanamadı! Peki, Eurovision 2016 birincisi Ukraynalı şarkıcı Jamala kaç yaşında? Jamala'nın türküsü ne anlatıyor? İşte, detaylar…
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05 Mar 2022 - 13:05 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.