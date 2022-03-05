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05 Mar 2022 - 13:05

Eurovision 2016 Birincisi Ukraynalı Şarkıcı Jamala Bakın Kaç Yaşındaymış? Jamala'nın Türküsü Ne Anlatıyor?

Katıldığı Eurovision şarkı yarışmasında birinci olması ile tüm dünyanın tanıdığı Ukraynalı şarkıcı Jamala, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Türkiye’ye sığındı. Türkiye’yi övgü dolu sözler ile anlatan ünlü şarkıcı Jamala ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...