Itopya Teknoloji Ankara Mağazası Açıldı! Itopya Ankara Şubesi Nerede, Nasıl Gidilir? Itopya’da Neler Satılıyor?
Türkiye’nin ünlü mağazalarından biri olarak, son dönemlerde adından sıkça söz ettiren Itopya, Ankara mağazasını açmak için kolları sıvadı. Özellikle teknoloji tutkunlarını sevindirecek bu haberin ardından Itopya mağazasının duyurulan kampanyaları da Ankara’da yaşayan vatandaşları bir hayli etkiledi. Sizde Itopya Teknoloji Ankara mağazası ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...
Türkiye’nin ünlü mağazalarından biri olarak, son dönemlerde adından sıkça söz ettiren Itopya, Ankara mağazasını açmak için kolları sıvadı. Özellikle teknoloji tutkunlarını sevindirecek bu haberin ardından Itopya mağazasının duyurulan kampanyaları da Ankara’da yaşayan vatandaşları bir hayli etkiledi. Öte yandan o kampanyaları duyan Ankaralılar, hemen Itopya Ankara mağazasının konumunu araştırmaya başladı. Peki, Itopya teknoloji Ankara mağazası açıldı mı? Itopya Ankara şubesi nerede, nasıl gidilir? Itopya’da neler Satılıyor? İşte, detaylar…
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05 Mar 2022 - 13:55 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.