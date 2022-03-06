- 06 Mar 2022 - 16:45 G: 06 Mar 2022 - 19:05

Acun Ilıcalı Artık Delirdi! Sabrı Tükendi, Her Şeyi Bitti! Yarışmacıları Az Kalsın Dövüyordu... Yasin Obuz, İrem Kanan Derken Herkes Nasibini Aldı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un sunucusu olan Acun Ilıcalı iddialara göre adeta çıldırdı! Yarışmacılara ve ekibe çok sert uyarılarda bulunan Acun Ilıcalı, yine konuşulanlara göre yaşanan olayla birlikte sağ kolu olarak bilinen İrem Kanan’ı çok fena haşladı! “Bu kez son” dediği iddia edilen Acun Ilıcalı, sosyal medyayı ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Birleşme partisine kadar kendisini korumak isteyen yarışmacılar, rakiplerini ezip geçerek; parkurları yıkmıştı. Gelen son bölümün durumu ise Acun Ilıcalı’nın iddialara göre çığırından çıkmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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06 Mar 2022 - 16:45 Ankara- Yaşam

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