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06 Mar 2022 - 16:45

Acun Ilıcalı Artık Delirdi! Sabrı Tükendi, Her Şeyi Bitti! Yarışmacıları Az Kalsın Dövüyordu... Yasin Obuz, İrem Kanan Derken Herkes Nasibini Aldı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un sunucusu olan Acun Ilıcalı iddialara göre adeta çıldırdı! Yarışmacılara ve ekibe çok sert uyarılarda bulunan Acun Ilıcalı, yine konuşulanlara göre yaşanan olayla birlikte sağ kolu olarak bilinen İrem Kanan’ı çok fena haşladı! “Bu kez son” dediği iddia edilen Acun Ilıcalı, sosyal medyayı ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…