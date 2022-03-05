- 05 Mar 2022 - 14:24 G: 05 Mar 2022 - 14:48

Survivor’dan Elendi Elinden Yönetmenler Tuttu! Efsane Dizinin Kadrosuna Giriyor; Ortalığı Sallayıp Yıkacak! Neler Oluyor?

Girdiği polemikler ile Survivor All Star 2022 yarışmasının popüler isimlerinden biri olan Yunus Emre Özden, geçtiğimiz günlerde yarışa veda etmişti. Destekçilerinin şimdiden özlediği Yunus Emre Özden ile ilgili son gelişmeler haberimizde...

Girdiği polemikler ile Survivor All Star 2022 yarışmasının popüler isimlerinden biri olan Yunus Emre Özden, geçtiğimiz günlerde yarışa veda etmişti. Destekçilerinin şimdiden özlediği Yunus Emre Özden’in o diziye gireceği haberi ise, fenomen ismin hayranlarını bir hayli sevindirdi! Peki, Yunus Emre Özden’in yeni projesi ne? Yunus Emre Özden hangi diziye girecek? İşte, detaylar…

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05 Mar 2022 - 14:24 - Survivor 2022

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