Survivor’dan Elendi Elinden Yönetmenler Tuttu! Efsane Dizinin Kadrosuna Giriyor; Ortalığı Sallayıp Yıkacak! Neler Oluyor?
Girdiği polemikler ile Survivor All Star 2022 yarışmasının popüler isimlerinden biri olan Yunus Emre Özden, geçtiğimiz günlerde yarışa veda etmişti. Destekçilerinin şimdiden özlediği Yunus Emre Özden ile ilgili son gelişmeler haberimizde...
Girdiği polemikler ile Survivor All Star 2022 yarışmasının popüler isimlerinden biri olan Yunus Emre Özden, geçtiğimiz günlerde yarışa veda etmişti. Destekçilerinin şimdiden özlediği Yunus Emre Özden’in o diziye gireceği haberi ise, fenomen ismin hayranlarını bir hayli sevindirdi! Peki, Yunus Emre Özden’in yeni projesi ne? Yunus Emre Özden hangi diziye girecek? İşte, detaylar…
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05 Mar 2022 - 14:24 - Survivor 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.