- 05 Mar 2022 - 14:54 G: 05 Mar 2022 - 15:06

Camdaki Kız Dizisinin Nalan’ı Kırmızılarla Yangınları Çağırdı! İçine Hiçbir Şey Giymedi; İncecik Belini ve Tüm Hatlarını Kanıtladı! Nefesler Kesiliyor…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik, kırmızılar içerisindeki paylaşımıyla nefesleri kesti! Yangınları çağıran güzel oyuncu, iç çamaşırsız pozlarıyla bir bakanı bir daha baktırdı. Sırt dekolteli bir elbise giyerek hem incecik belini hem de vücut hatlarını ortaya çıkaran güzel oyuncu alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerini Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi isimlerle paylaşan Burcu Biricik, Camdaki Kız dizisinde fırtınalar estiriyor. Büyük bir dönüşümün içinde olan Nalan’ın hal ve hareketleri ise seyircileri ekranlara kilitliyor. Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik’in birbirinden çekici pozları ise gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

05 Mar 2022 - 14:54 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Acun Ilıcalı Survivor Yarışmacılarına ve Ekibe Sert Uyarıyı Yaptı! Sağ Kolunu Çok Fena Haşladı! “Bu Kez Son” Dedi, Ortalık Karıştı! Neler Oluyor? mask
Acun Ilıcalı Survivor Yarışmacılarına ve Ekibe Sert Uyarıyı Yaptı! Sağ Kolunu Çok Fena Haşladı! “Bu Kez Son” Dedi, Ortalık Karıştı! Neler Oluyor?
Hande Erçel’in Hiç Görülmemiş Sır Gibi Fotoğrafı Ortaya Çıktı! Bir Değil, İki Değil Tam Tamına Beş Tane! Meğer Dünya Güzeli Olmadan Önce… mask
Hande Erçel’in Hiç Görülmemiş Sır Gibi Fotoğrafı Ortaya Çıktı! Bir Değil, İki Değil Tam Tamına Beş Tane! Meğer Dünya Güzeli Olmadan Önce…
Survivor Ogeday’dan Nisa Bölükbaşı İtirafı! Annesi Veto Koymuştu Ama Gönül Ferman Dinlemiyor! İlk Kez Açıklandı! Meğer… mask
Survivor Ogeday’dan Nisa Bölükbaşı İtirafı! Annesi Veto Koymuştu Ama Gönül Ferman Dinlemiyor! İlk Kez Açıklandı! Meğer…
Eurovision 2016 Birincisi Ukraynalı Şarkıcı Jamala Bakın Kaç Yaşındaymış? Jamala'nın Türküsü Ne Anlatıyor? mask
Eurovision 2016 Birincisi Ukraynalı Şarkıcı Jamala Bakın Kaç Yaşındaymış? Jamala'nın Türküsü Ne Anlatıyor?
Ceyda Kasabalı Albayram Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Fırat Albayram İle Yaşları Dikkat Çekti mask
Ceyda Kasabalı Albayram Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Fırat Albayram İle Yaşları Dikkat Çekti
Yasak Elma Dizisinde Çağatay ve Yıldız Yeniden Evleniyor! Senaristten Yüzyılın Hamlesi Geldi! Ender ve Kumru Yerle Bir Olacak! “Sonunda!” mask
Yasak Elma Dizisinde Çağatay ve Yıldız Yeniden Evleniyor! Senaristten Yüzyılın Hamlesi Geldi! Ender ve Kumru Yerle Bir Olacak! “Sonunda!”
Survivor Yasin Kendi Diskalifiyesini Kendisi Verdi! Canını Dişine Takmıştı; Daha Fazla Duramadı! Acun Ilıcalı’nın Yanında Soluğu Alıp… mask
Survivor Yasin Kendi Diskalifiyesini Kendisi Verdi! Canını Dişine Takmıştı; Daha Fazla Duramadı! Acun Ilıcalı’nın Yanında Soluğu Alıp…
Cem Belevi’nin Memleketi Merak Uyandırdı! Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Cem Belevi’nin Memleketi… mask
Cem Belevi’nin Memleketi Merak Uyandırdı! Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Cem Belevi’nin Memleketi…
Abdullah Şahin Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Hakan Altun İle Yaşları Dikkat Çekti mask
Abdullah Şahin Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Hakan Altun İle Yaşları Dikkat Çekti
Kamuran Akkor Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Sibel Can İle Yaşları Dikkat Çekti mask
Kamuran Akkor Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Sibel Can İle Yaşları Dikkat Çekti
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Camdaki Kız Dizisinin Nalan’ı Kırmızılarla Yangınları Çağırdı! İçine Hiçbir Şey Giymedi; İncecik Belini ve Tüm Hatlarını Kanıtladı! Nefesler Kesiliyor… mask
Camdaki Kız Dizisinin Nalan’ı Kırmızılarla Yangınları Çağırdı! İçine Hiçbir Şey Giymedi; İncecik Belini ve Tüm Hatlarını Kanıtladı! Nefesler Kesiliyor…
Survivor’dan Elendi Elinden Yönetmenler Tuttu! Efsane Dizinin Kadrosuna Giriyor; Ortalığı Sallayıp Yıkacak! Neler Oluyor? mask
Survivor’dan Elendi Elinden Yönetmenler Tuttu! Efsane Dizinin Kadrosuna Giriyor; Ortalığı Sallayıp Yıkacak! Neler Oluyor?
Acun Ilıcalı Survivor Yarışmacılarına ve Ekibe Sert Uyarıyı Yaptı! Sağ Kolunu Çok Fena Haşladı! “Bu Kez Son” Dedi, Ortalık Karıştı! Neler Oluyor? mask
Acun Ilıcalı Survivor Yarışmacılarına ve Ekibe Sert Uyarıyı Yaptı! Sağ Kolunu Çok Fena Haşladı! “Bu Kez Son” Dedi, Ortalık Karıştı! Neler Oluyor?
Soğan Turşunun Faydasını Görenler Şaşıp Kalıyor! Mor Soğan Turşu İle Kan Şekeri, Kolesterol, Kalp, Ağız Ve Diş Sağlığını Koruyabilirsiniz… mask
Soğan Turşunun Faydasını Görenler Şaşıp Kalıyor! Mor Soğan Turşu İle Kan Şekeri, Kolesterol, Kalp, Ağız Ve Diş Sağlığını Koruyabilirsiniz…
Itopya Teknoloji Ankara Mağazası Açıldı! Itopya Ankara Şubesi Nerede, Nasıl Gidilir? Itopya’da Neler Satılıyor? mask
Itopya Teknoloji Ankara Mağazası Açıldı! Itopya Ankara Şubesi Nerede, Nasıl Gidilir? Itopya’da Neler Satılıyor?
Hande Erçel’in Hiç Görülmemiş Sır Gibi Fotoğrafı Ortaya Çıktı! Bir Değil, İki Değil Tam Tamına Beş Tane! Meğer Dünya Güzeli Olmadan Önce… mask
Hande Erçel’in Hiç Görülmemiş Sır Gibi Fotoğrafı Ortaya Çıktı! Bir Değil, İki Değil Tam Tamına Beş Tane! Meğer Dünya Güzeli Olmadan Önce…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status