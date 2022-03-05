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05 Mar 2022 - 14:54

Camdaki Kız Dizisinin Nalan’ı Kırmızılarla Yangınları Çağırdı! İçine Hiçbir Şey Giymedi; İncecik Belini ve Tüm Hatlarını Kanıtladı! Nefesler Kesiliyor…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik, kırmızılar içerisindeki paylaşımıyla nefesleri kesti! Yangınları çağıran güzel oyuncu, iç çamaşırsız pozlarıyla bir bakanı bir daha baktırdı. Sırt dekolteli bir elbise giyerek hem incecik belini hem de vücut hatlarını ortaya çıkaran güzel oyuncu alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…