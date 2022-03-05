Camdaki Kız Dizisinin Nalan’ı Kırmızılarla Yangınları Çağırdı! İçine Hiçbir Şey Giymedi; İncecik Belini ve Tüm Hatlarını Kanıtladı! Nefesler Kesiliyor…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik, kırmızılar içerisindeki paylaşımıyla nefesleri kesti! Yangınları çağıran güzel oyuncu, iç çamaşırsız pozlarıyla bir bakanı bir daha baktırdı. Sırt dekolteli bir elbise giyerek hem incecik belini hem de vücut hatlarını ortaya çıkaran güzel oyuncu alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerini Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi isimlerle paylaşan Burcu Biricik, Camdaki Kız dizisinde fırtınalar estiriyor. Büyük bir dönüşümün içinde olan Nalan’ın hal ve hareketleri ise seyircileri ekranlara kilitliyor. Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik’in birbirinden çekici pozları ise gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.