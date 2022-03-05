- 05 Mar 2022 - 22:07

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Kırmızılar İçinde Aşka Çağırdı! İçine Hiçbir Şey Giymeden, Doğal Halini Sergiledi! Masumiyet…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik, kırmızılar içerisindeki paylaşımıyla nefesleri kesti! Yangınları çağıran güzel oyuncu, iç çamaşırsız pozlarıyla bir bakanı bir daha baktırdı. Sırt dekolteli bir elbise giyerek hem incecik belini hem de vücut hatlarını ortaya çıkaran güzel oyuncu alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerini Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi isimlerle paylaşan Burcu Biricik, Camdaki Kız dizisinde fırtınalar estiriyor. Büyük bir dönüşümün içinde olan Nalan’ın hal ve hareketleri ise seyircileri ekranlara kilitliyor. Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik’in birbirinden çekici pozları ise gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Mar 2022 - 22:07 Ankara- Yaşam

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