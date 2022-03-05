- 05 Mar 2022 - 15:26 G: 05 Mar 2022 - 15:28

Survivor Yasin’in Survivor’dan Aldığı Ücret Akıllar Başlardan Götürdü! Sadece Bir Haftada 5 Asgari Ücret… “Gitmiyorsa Paranın Kokusundan!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri Survivor’da adını duyuran ve TV8’in birçok yarışmasında bulunan Yasin Obuz, gündeme maaşıyla düştü. Survivor yarışmasından kazandığı parayla akılları başlardan alıp götüren Yasin Obuz’un sadece 1 haftada, yani sadece 7 günde tam tamına 5 asgari ücreti cebine indiriyor! Bunu duyanlar ise “Gitmiyorsa paranın kokusundan” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında olayların adamı olarak bilinen Yasin Obuz, her bölümde başrol olmayı başarıyor. Her ne kadar takımı tarafından dışlansa bile Yasin Obuz, hal ve hareketleriyle sosyal medyada “Kral” olarak anılıyor! Peki, sosyal medyanın en sevdiği yarışmacılarından biri olan Yasin Obuz, Acun Ilcalı’dan ne kadar alıyor?

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05 Mar 2022 - 15:26 Ankara- Yaşam

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