- 05 Mar 2022 - 15:50 G: 05 Mar 2022 - 16:01

Aziz Dizisi Çakıldıkça Çakılıyor! Yönetmen, Senarist, Yapımcı, Oyuncular Ferfecir! Ekranlara Geldiğine Geleceğine Bin Pişman! Böylesi Yaşanmadı…

Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aziz’de büyük skandal yaşanıyor. İlk bölümleriyle büyük beğeni toplayan Aziz dizisi şimdilerde çakıldıkça çakılıyor! Yönetmen, senarist, yapımcı ve oyuncular için yolun sonuna gelindiği görülürken, ferfecir kaldıkları da görüldü! Milyonlar bu konu hakkında ise “Ekranlara geldiğine geleceğine bin pişmandır” yorumlarında bulundu! İşte televizyon dünyasını sallayan olay!

Başrollerinde Damla Sönmez, Simay Barlas ve Murat Yıldırım gibi isimlerin bulunduğu Aziz dizisi Cuma akşamlarının yıldızı olmuştu. Yayınlandığı her bölümle seyirciyi ekran başına kilitleyen Aziz dizisinin son bölümünde ise felaketler yaşandı. Uzun bir süredir final olacağı konuşulan Aziz dizisi, dengelerin değişmesine neden oldu! İşte Aziz dizisinin hayranlarını derinden paramparça eden çöküş!

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05 Mar 2022 - 15:50 Ankara- Yaşam

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