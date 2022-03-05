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05 Mar 2022 - 21:59

Aziz Dizisinin Senaryosu Bitti! Finale Gidiyor, Ekranlara Geldiğine Geleceğine Bin Pişman! Yönetmen, Senarist, Yapımcı, Oyuncular Çaresiz!

Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aziz’de büyük skandal yaşanıyor. İlk bölümleriyle büyük beğeni toplayan Aziz dizisi şimdilerde çakıldıkça çakılıyor! Yönetmen, senarist, yapımcı ve oyuncular için yolun sonuna gelindiği görülürken, ferfecir kaldıkları da görüldü! Milyonlar bu konu hakkında ise “Ekranlara geldiğine geleceğine bin pişmandır” yorumlarında bulundu! İşte televizyon dünyasını sallayan olay!