- 05 Mar 2022 - 21:54

Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolundan Nisa’ya Acı Sözler! Survivor'ın Perde Arkasını Ortaya Çıkardı; Dedikleri Olay Yarattı! Canlı Yayında… Toplayamaz Hale Geldi!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Nisa Bölükbaşı hakkında Acun Ilıcalı’nın sağ kolundan skandal sözler geldi! Perde arkasını aralayan Acun Ilıcalı’nın sağ kolu olarak bilinen isim, seçmeler sırasında neler yaşandığını ilk kez açıkladı! Dedikleri olay yaratırken; canlı yayın sırasında büyük sırrı ortaya dökünce sosyal medya çok büyük bir sallantıya girdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi Nisa Bölükbaşı, hem aşklarıyla hem de performansıyla gündemin ismi oluyor. Farklı bir aurası olan Nisa Bölükbaşı hakkında ilk kez konuşan Acun Ilıcalı’nın sağ kolu seçmeler sırasında neler yaşandığını ilk kez açıkladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Mar 2022 - 21:54 Ankara- Yaşam

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