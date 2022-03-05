- 05 Mar 2022 - 22:32

Survivor Aycan'ın Kilolu Hali Şok Etti! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor Ama İncecik Dal Gibiydin Ne Oldu Sana… “Nasıl Yani?”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da güzelliğiyle ve performansıyla konuşulan Aycan Yanaç, yarışmadan çekildikten sonra bambaşka birisi oldu! Bir bakanın bir daha baktığı Aycan Yanaç; incecik, dal gibi birisiydi ama aldığı kilolar dengeleri değiştirdi. Birçok kişi ise bu duruma “Nasıl yani?” yorumunda bulundu! İşte Aycan Yanaç’ın son hali…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti ama Aycan Yanaç, haftalar önce yarışmadan ayrılmıştı. Rahatsızlık yaşayarak yarışmadan çekilmek zorunda kalan Aycan’ın son hali ise şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Mar 2022 - 22:32 Ankara- Yaşam

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