Acun Ilıcalı’nın Başı Büyük Belaya Girdi! Bin Bir Emekle Ekranlara Getirmişti; Son Durum Kriz Nedeni Oldu! Dizi Bitti, Derdi Bitmedi!
TV8 ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Kırmızı Oda dizisi, geçtiğimiz haftalarda 61. bölümü ile final yapmış ve iki sezonluk ekran macerasını noktalamıştı. Kırmızı Oda dizisinin bitiminin ardından ortaya atılan o iddiaysa, ortalığı birden karıştırdı. İşte Kırmızı Oda dizisi ile ilgili detaylar haberimizde...
TV8 ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Kırmızı Oda dizisi, geçtiğimiz haftalarda 61. bölümü ile final yapmış ve iki sezonluk ekran macerasını noktalamıştı. Kırmızı Oda dizisinin bitiminin ardından ortaya atılan o iddiaysa, ortalığı birden karıştırdı. Kırmızı Oda dizisinde yer alan o sahnelerin çalıntı olduğu yönündeki iddialar ile karşı karşıya kalan Acun Ilıcalı ise, öfkeden adeta deliye döndü! Peki, Kırmızı Oda dizisi çalıntı mı? Kırmızı Oda dizisi hangi hikayeden çalıntı? İşte, detaylar…
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05 Mar 2022 - 15:51 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.