Kırmızı Oda Dizisi Bitti, Derdi Bitmedi! Acun Ilıcalı’ya Şok Tazminat Davası! Son Durum Kriz Nedeni Oldu!

TV8 ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Kırmızı Oda dizisi, geçtiğimiz haftalarda 61. bölümü ile final yapmış ve iki sezonluk ekran macerasını noktalamıştı. Kırmızı Oda dizisinin bitiminin ardından ortaya atılan o iddiaysa, ortalığı birden karıştırdı. Kırmızı Oda dizisinde yer alan o sahnelerin çalıntı olduğu yönündeki iddialar ile karşı karşıya kalan Acun Ilıcalı ise, öfkeden adeta deliye döndü! Peki, Kırmızı Oda dizisi çalıntı mı? Kırmızı Oda dizisi hangi hikayeden çalıntı? İşte, detaylar…

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