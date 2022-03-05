Alişan ve Buse Varol’dan Skandal Atak! Milyonlar Bu Anı Bekliyordu; Öyle Bir Şey Yaptılar Ki… “Sonunda Be” Boşanacak Deniyordu…

Bir süredir evlilikleri üzerinde dolaşan kara bulutların getirdiği sıkıntılar ile boğuştuğu iddia edilen Alişan ve Buse Varol çifti, geçtiğimiz gün ilişkilerinin akıbeti ile ilgili bir açıklamada bulundu. Uzun süre sonra baş başa görüntülenen Alişan ve Buse Varol, haklarında çıkan boşanma iddialarına verdiği yanıt ile herkesi bir hayli şaşırtmayı da başardı! Peki, Alişan ve Buse Varol ilişkisinde son durum ne? Alişan ve Buse Varol çifti barıştı mı? Alişan ve Buse Varol çifti, ilişkileri ve boşanma iddiaları ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…

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