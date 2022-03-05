Alişan ve Buse Varol’dan Skandal Atak! Milyonlar Bu Anı Bekliyordu; Öyle Bir Şey Yaptılar Ki… “Sonunda Be” Boşanacak Deniyordu…
Bir süredir evlilikleri üzerinde dolaşan kara bulutların getirdiği sıkıntılar ile boğuştuğu iddia edilen Alişan ve Buse Varol çifti, geçtiğimiz gün ilişkilerinin akıbeti ile ilgili bir açıklamada bulundu. Uzun süre sonra baş başa görüntülenen Alişan ve Buse Varol, haklarında çıkan boşanma iddialarına verdiği yanıt ile herkesi bir hayli şaşırtmayı da başardı! İşte Alişan ve Buse Varol çifti ile ilgili detaylar haberimizde...
Bir süredir evlilikleri üzerinde dolaşan kara bulutların getirdiği sıkıntılar ile boğuştuğu iddia edilen Alişan ve Buse Varol çifti, geçtiğimiz gün ilişkilerinin akıbeti ile ilgili bir açıklamada bulundu. Uzun süre sonra baş başa görüntülenen Alişan ve Buse Varol, haklarında çıkan boşanma iddialarına verdiği yanıt ile herkesi bir hayli şaşırtmayı da başardı! Peki, Alişan ve Buse Varol ilişkisinde son durum ne? Alişan ve Buse Varol çifti barıştı mı? Alişan ve Buse Varol çifti, ilişkileri ve boşanma iddiaları ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…
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05 Mar 2022 - 17:31 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.