Survivor’un Dokunulmazları Belli Oldu! Yarışmacılar Hüngür Hüngür Ağlayacak; Artık Bir Şansları Kaldı! Neler Oluyor?

Şimdilerde birleşme partisine adım adım yaklaşan Survivor All Star 2022 yarışmasında nefesler adeta tutuldu. Takım dokunulmazlıklarının ardından bireysel dokunulmazlık yarışlarına başlayan Survivor All Star 2022 yarışmasında birleşme partisine dahil olacak olan ilk isimler de belli oldu. Aşamalı olarak gerçekleştiren yarışta ortaya çıkan tablo ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Survivor All Star 2022 yarışmasının son bölümünde ne oldu? Survivor All Star 2022 yarışması bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor All Star 2022 yarışması birleşme partisine katılacak olan yarışmacılar belli oldu mu? İşte, detaylar…