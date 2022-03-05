Survivor’un Dokunulmazları Belli Oldu! Yarışmacılar Hüngür Hüngür Ağlayacak; Artık Bir Şansları Kaldı! Neler Oluyor?
Şimdilerde birleşme partisine adım adım yaklaşan Survivor All Star 2022 yarışmasında nefesler adeta tutuldu. Takım dokunulmazlıklarının ardından bireysel dokunulmazlık yarışlarına başlayan Survivor All Star 2022 yarışmasında birleşme partisine dahil olacak olan ilk isimler de belli oldu. İşte Survivor All Star ile ilgili son detaylar...
Şimdilerde birleşme partisine adım adım yaklaşan Survivor All Star 2022 yarışmasında nefesler adeta tutuldu. Takım dokunulmazlıklarının ardından bireysel dokunulmazlık yarışlarına başlayan Survivor All Star 2022 yarışmasında birleşme partisine dahil olacak olan ilk isimler de belli oldu. Aşamalı olarak gerçekleştiren yarışta ortaya çıkan tablo ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Survivor All Star 2022 yarışmasının son bölümünde ne oldu? Survivor All Star 2022 yarışması bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor All Star 2022 yarışması birleşme partisine katılacak olan yarışmacılar belli oldu mu? İşte, detaylar…
05 Mar 2022 - 17:34 - Survivor 2022
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.