Survivor’a Skandal Yorum! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü; Barış’a Öyle Şeyler Dedi Ki… “Ergen Balon!” Nisa Bölükbaşı Depremi Devam Ediyor!

Survivor All Star 2022 yarışmasında girdiği polemikler ile şu sıralar gündemlerden düşmeyen Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı ile ilgili paylaşım yapan Survivor eski yarışmacısı Duygu Çetinkaya, söyledikleriyle herkesi adeta şoke etti. Barış Murat Yağcı’ya ilginç bir betimleme yakıştıran Duygu Çetinkaya, bu kavgadaki tarafını da net bir biçimde belli etti. Öte yandan Duygu Çetinkaya’nın o paylaşımını görenler, gözlerine inanamadı! Peki, Survivor Duygu Çetinkaya ne paylaştı? Survivor Duygu Çetinkaya, Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…

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