Survivor’a Skandal Yorum! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü; Barış’a Öyle Şeyler Dedi Ki… “Ergen Balon!” Nisa Bölükbaşı Depremi Devam Ediyor!
Survivor All Star 2022 yarışmasında girdiği polemikler ile şu sıralar gündemlerden düşmeyen Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı ile ilgili paylaşım yapan Survivor eski yarışmacısı Duygu Çetinkaya, söyledikleriyle herkesi adeta şoke etti. Barış Murat Yağcı’ya ilginç bir betimleme yakıştıran Duygu Çetinkaya, bu kavgadaki tarafını da net bir biçimde belli etti. İşte Survivor All Star'da yaşanan olaylarla ilgili son detaylar...
Survivor All Star 2022 yarışmasında girdiği polemikler ile şu sıralar gündemlerden düşmeyen Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı ile ilgili paylaşım yapan Survivor eski yarışmacısı Duygu Çetinkaya, söyledikleriyle herkesi adeta şoke etti. Barış Murat Yağcı’ya ilginç bir betimleme yakıştıran Duygu Çetinkaya, bu kavgadaki tarafını da net bir biçimde belli etti. Öte yandan Duygu Çetinkaya’nın o paylaşımını görenler, gözlerine inanamadı! Peki, Survivor Duygu Çetinkaya ne paylaştı? Survivor Duygu Çetinkaya, Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…
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05 Mar 2022 - 17:38 - Survivor 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.