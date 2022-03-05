- 05 Mar 2022 - 21:45

Serenay Sarıkaya’dan Bergen Pişmanlığı! Filmin Çekimlerini Yarıda Bırakmak Zorunda Kalmıştı! Meğer Rol almadığına pişman...

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya’dan şok açıklama geldi. Bergen filminden ayrılmak zorunda kalan başarılı oyuncunun pişman olup olmadığı merak konusu oldu! Bunun üzerine güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, şok sözlerde bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Televizyon dünyasından uzak duran Serenay Sarıkaya, Bergen filmiyle sık sık anılmaya başlanmıştı. Pandemi döneminden dolayı filmin çekimlerine ara verilmiş; o dönemde Serenay Sarıkaya ise Şahmeran projesiyle el sıkışmıştı. Bu durum yüzünden ayrılmak zorunda kalan Serenay Sarıkaya, Bergen hakkında öyle şeyler dedi ki, ağızlar yarım metre açık kaldı! Meğer güzel oyuncu Serenay Sarıkaya…

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05 Mar 2022 - 21:45 Ankara- Yaşam

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