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05 Mar 2022 - 21:45

Serenay Sarıkaya’dan Bergen Pişmanlığı! Filmin Çekimlerini Yarıda Bırakmak Zorunda Kalmıştı! Meğer Rol almadığına pişman...

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya’dan şok açıklama geldi. Bergen filminden ayrılmak zorunda kalan başarılı oyuncunun pişman olup olmadığı merak konusu oldu! Bunun üzerine güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, şok sözlerde bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…