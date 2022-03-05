- 05 Mar 2022 - 17:48 G: 05 Mar 2022 - 17:50

Serenay Sarıkaya’dan Flaş Bergen Açıklaması! Yarıda Bırakmak Zorunda Kalmıştı, Pişmanlığı Salladı Geçti! Meğer Serenay Sarıkaya…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya’dan şok açıklama geldi. Bergen filminden ayrılmak zorunda kalan başarılı oyuncunun pişman olup olmadığı merak konusu oldu! Bunun üzerine güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, şok sözlerde bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Televizyon dünyasından uzak duran Serenay Sarıkaya, Bergen filmiyle sık sık anılmaya başlanmıştı. Pandemi döneminden dolayı filmin çekimlerine ara verilmiş; o dönemde Serenay Sarıkaya ise Şahmeran projesiyle el sıkışmıştı. Bu durum yüzünden ayrılmak zorunda kalan Serenay Sarıkaya, Bergen hakkında öyle şeyler dedi ki, ağızlar yarım metre açık kaldı! Meğer güzel oyuncu Serenay Sarıkaya…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

05 Mar 2022 - 17:48 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Alişan ve Buse Varol’dan Skandal Atak! Milyonlar Bu Anı Bekliyordu; Öyle Bir Şey Yaptılar Ki… “Sonunda Be” Boşanacak Deniyordu… mask
Alişan ve Buse Varol’dan Skandal Atak! Milyonlar Bu Anı Bekliyordu; Öyle Bir Şey Yaptılar Ki… “Sonunda Be” Boşanacak Deniyordu…
Survivor Aycan Yarışmadan Sonra Bambaşka Birisi Oldu! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor; İncecik, Dal Gibiydi Ama… “Nasıl Yani?” mask
Survivor Aycan Yarışmadan Sonra Bambaşka Birisi Oldu! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor; İncecik, Dal Gibiydi Ama… “Nasıl Yani?”
Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolundan Nisa’ya Şok Sözler! Perde Arkasını Ortaya Çıkardı; Dedikleri Olay Yarattı! Canlı Yayında… Toplayamaz Hale Geldi! mask
Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolundan Nisa’ya Şok Sözler! Perde Arkasını Ortaya Çıkardı; Dedikleri Olay Yarattı! Canlı Yayında… Toplayamaz Hale Geldi!
Aziz Dizisi Çakıldıkça Çakılıyor! Yönetmen, Senarist, Yapımcı, Oyuncular Ferfecir! Ekranlara Geldiğine Geleceğine Bin Pişman! Böylesi Yaşanmadı… mask
Aziz Dizisi Çakıldıkça Çakılıyor! Yönetmen, Senarist, Yapımcı, Oyuncular Ferfecir! Ekranlara Geldiğine Geleceğine Bin Pişman! Böylesi Yaşanmadı…
Survivor Yasin’in Survivor’dan Aldığı Ücret Akıllar Başlardan Götürdü! Sadece Bir Haftada 5 Asgari Ücret… “Gitmiyorsa Paranın Kokusundan!” mask
Survivor Yasin’in Survivor’dan Aldığı Ücret Akıllar Başlardan Götürdü! Sadece Bir Haftada 5 Asgari Ücret… “Gitmiyorsa Paranın Kokusundan!”
Camdaki Kız Dizisinin Nalan’ı Kırmızılarla Yangınları Çağırdı! İçine Hiçbir Şey Giymedi; İncecik Belini ve Tüm Hatlarını Kanıtladı! Nefesler Kesiliyor… mask
Camdaki Kız Dizisinin Nalan’ı Kırmızılarla Yangınları Çağırdı! İçine Hiçbir Şey Giymedi; İncecik Belini ve Tüm Hatlarını Kanıtladı! Nefesler Kesiliyor…
Acun Ilıcalı Survivor Yarışmacılarına ve Ekibe Sert Uyarıyı Yaptı! Sağ Kolunu Çok Fena Haşladı! “Bu Kez Son” Dedi, Ortalık Karıştı! Neler Oluyor? mask
Acun Ilıcalı Survivor Yarışmacılarına ve Ekibe Sert Uyarıyı Yaptı! Sağ Kolunu Çok Fena Haşladı! “Bu Kez Son” Dedi, Ortalık Karıştı! Neler Oluyor?
Hande Erçel’in Hiç Görülmemiş Sır Gibi Fotoğrafı Ortaya Çıktı! Bir Değil, İki Değil Tam Tamına Beş Tane! Meğer Dünya Güzeli Olmadan Önce… mask
Hande Erçel’in Hiç Görülmemiş Sır Gibi Fotoğrafı Ortaya Çıktı! Bir Değil, İki Değil Tam Tamına Beş Tane! Meğer Dünya Güzeli Olmadan Önce…
Survivor Ogeday’dan Nisa Bölükbaşı İtirafı! Annesi Veto Koymuştu Ama Gönül Ferman Dinlemiyor! İlk Kez Açıklandı! Meğer… mask
Survivor Ogeday’dan Nisa Bölükbaşı İtirafı! Annesi Veto Koymuştu Ama Gönül Ferman Dinlemiyor! İlk Kez Açıklandı! Meğer…
Eurovision 2016 Birincisi Ukraynalı Şarkıcı Jamala Bakın Kaç Yaşındaymış? Jamala'nın Türküsü Ne Anlatıyor? mask
Eurovision 2016 Birincisi Ukraynalı Şarkıcı Jamala Bakın Kaç Yaşındaymış? Jamala'nın Türküsü Ne Anlatıyor?
HESABIM

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Aziz Dizisi Çakıldıkça Çakılıyor! Yönetmen, Senarist, Yapımcı, Oyuncular Ferfecir! Ekranlara Geldiğine Geleceğine Bin Pişman! Böylesi Yaşanmadı… mask
Aziz Dizisi Çakıldıkça Çakılıyor! Yönetmen, Senarist, Yapımcı, Oyuncular Ferfecir! Ekranlara Geldiğine Geleceğine Bin Pişman! Böylesi Yaşanmadı…
Survivor Yasin’in Survivor’dan Aldığı Ücret Akıllar Başlardan Götürdü! Sadece Bir Haftada 5 Asgari Ücret… “Gitmiyorsa Paranın Kokusundan!” mask
Survivor Yasin’in Survivor’dan Aldığı Ücret Akıllar Başlardan Götürdü! Sadece Bir Haftada 5 Asgari Ücret… “Gitmiyorsa Paranın Kokusundan!”
Camdaki Kız Dizisinin Nalan’ı Kırmızılarla Yangınları Çağırdı! İçine Hiçbir Şey Giymedi; İncecik Belini ve Tüm Hatlarını Kanıtladı! Nefesler Kesiliyor… mask
Camdaki Kız Dizisinin Nalan’ı Kırmızılarla Yangınları Çağırdı! İçine Hiçbir Şey Giymedi; İncecik Belini ve Tüm Hatlarını Kanıtladı! Nefesler Kesiliyor…
Survivor’dan Elendi Elinden Yönetmenler Tuttu! Efsane Dizinin Kadrosuna Giriyor; Ortalığı Sallayıp Yıkacak! Neler Oluyor? mask
Survivor’dan Elendi Elinden Yönetmenler Tuttu! Efsane Dizinin Kadrosuna Giriyor; Ortalığı Sallayıp Yıkacak! Neler Oluyor?
Acun Ilıcalı Survivor Yarışmacılarına ve Ekibe Sert Uyarıyı Yaptı! Sağ Kolunu Çok Fena Haşladı! “Bu Kez Son” Dedi, Ortalık Karıştı! Neler Oluyor? mask
Acun Ilıcalı Survivor Yarışmacılarına ve Ekibe Sert Uyarıyı Yaptı! Sağ Kolunu Çok Fena Haşladı! “Bu Kez Son” Dedi, Ortalık Karıştı! Neler Oluyor?
Soğan Turşunun Faydasını Görenler Şaşıp Kalıyor! Mor Soğan Turşu İle Kan Şekeri, Kolesterol, Kalp, Ağız Ve Diş Sağlığını Koruyabilirsiniz… mask
Soğan Turşunun Faydasını Görenler Şaşıp Kalıyor! Mor Soğan Turşu İle Kan Şekeri, Kolesterol, Kalp, Ağız Ve Diş Sağlığını Koruyabilirsiniz…

Şehir Rehberi

Kurumsal

HESABIM ÇIKIŞ YAP
DMCA.com Protection Status