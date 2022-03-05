Serenay Sarıkaya’dan Flaş Bergen Açıklaması! Yarıda Bırakmak Zorunda Kalmıştı, Pişmanlığı Salladı Geçti! Meğer Serenay Sarıkaya…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya’dan şok açıklama geldi. Bergen filminden ayrılmak zorunda kalan başarılı oyuncunun pişman olup olmadığı merak konusu oldu! Bunun üzerine güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, şok sözlerde bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Televizyon dünyasından uzak duran Serenay Sarıkaya, Bergen filmiyle sık sık anılmaya başlanmıştı. Pandemi döneminden dolayı filmin çekimlerine ara verilmiş; o dönemde Serenay Sarıkaya ise Şahmeran projesiyle el sıkışmıştı. Bu durum yüzünden ayrılmak zorunda kalan Serenay Sarıkaya, Bergen hakkında öyle şeyler dedi ki, ağızlar yarım metre açık kaldı! Meğer güzel oyuncu Serenay Sarıkaya…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hasan Yılmaz olarak yorum yazıyorsun. Farklı bir hesapla oturum açıp yazmak için buraya, oturum açmadam misafir (anonim) olarak yazmak için ise buraya tıklayınız.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.