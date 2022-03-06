Survivor Yarışmasından Elenecek 6 İsim İfşa Oldu! Acun Ilıcalı Büyük Konseyi Toplamıştı; Sonuç Göbek Attırdı! İşte Bugün Adaya Veda Eden O İsimler…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal bir olay patlak verdi! Elenecek 6 kişi ortaya çıkarken; Acun Ilıcalı’nın büyük konseyi topladığı da gündeme bomba gibi düştü. Sonuç göbek attırırken; birçok kişi ise hayran olduğu isimlerin elenmesinden dolayı üzüldüklerini dile getirdi. İşte yarışma hayatı biten isimler…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşanırken; dün akşamki bölümde ise yarışmacılar kendilerini garanti altına almak adına kıyasıya bir rekabet yaşamışlardı. Bununla birlikte Acun Ilıcalı’nın büyük konseyi topladığı ve elenecek isimlerin yazılacağını açıklamıştı. Peki, Survivor yarışmasından elenen isimler kimler oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.