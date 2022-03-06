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06 Mar 2022 - 20:44

Survivor Yarışmasından Elenecek 6 İsim İfşa Oldu! Acun Ilıcalı Büyük Konseyi Toplamıştı; Sonuç Göbek Attırdı! İşte Bugün Adaya Veda Eden O İsimler…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal bir olay patlak verdi! Elenecek 6 kişi ortaya çıkarken; Acun Ilıcalı’nın büyük konseyi topladığı da gündeme bomba gibi düştü. Sonuç göbek attırırken; birçok kişi ise hayran olduğu isimlerin elenmesinden dolayı üzüldüklerini dile getirdi. İşte yarışma hayatı biten isimler…