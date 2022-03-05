- 05 Mar 2022 - 18:12 G: 05 Mar 2022 - 18:23

Survivor Yarışmasından Elenecek 6 İsim Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Büyük Konseyi Toplamıştı; Sonuç Göbek Attırdı! Öyle İsimler Gidiyor Ki…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal bir olay patlak verdi! Elenecek 6 kişi ortaya çıkarken; Acun Ilıcalı’nın büyük konseyi topladığı da gündeme bomba gibi düştü. Sonuç göbek attırırken; birçok kişi ise hayran olduğu isimlerin elenmesinden dolayı üzüldüklerini dile getirdi. İşte yarışma hayatı biten isimler…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşanırken; dün akşamki bölümde ise yarışmacılar kendilerini garanti altına almak adına kıyasıya bir rekabet yaşamışlardı. Bununla birlikte Acun Ilıcalı’nın büyük konseyi topladığı ve elenecek isimlerin yazılacağını açıklamıştı. Peki, Survivor yarışmasından elenen isimler kimler oldu?

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05 Mar 2022 - 18:12 Ankara- Yaşam

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