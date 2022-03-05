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05 Mar 2022 - 21:30

Camdaki Kız Dizisinde Feride’den Acı Haber Geldi! Ölümü İfşalandı, Öyle Bir Şekilde Can Verecek Ki… Tüyler Diken Diken Oldu! “Bu Kadarı da Pes”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde terör estiren, birçok kişinin favori karakteri olan Feride’nin ölümü resmen ifşalandı! Can verme şekli milyonları yakıp yıkarken; gerçeği öğreneler ise “Tüylerim ürperdi, kanım dondu” yorumlarında bulundu! İşte milyonlara “Bu kadarı da pes” dedirten o sahne…