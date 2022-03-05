- 05 Mar 2022 - 21:30

Camdaki Kız Dizisinde Feride’den Acı Haber Geldi! Ölümü İfşalandı, Öyle Bir Şekilde Can Verecek Ki… Tüyler Diken Diken Oldu! “Bu Kadarı da Pes”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde terör estiren, birçok kişinin favori karakteri olan Feride’nin ölümü resmen ifşalandı! Can verme şekli milyonları yakıp yıkarken; gerçeği öğreneler ise “Tüylerim ürperdi, kanım dondu” yorumlarında bulundu! İşte milyonlara “Bu kadarı da pes” dedirten o sahne…

Başrollerinde Burcu Biricik, Nur Sürer, Devrim Yakut ve Feyyaz Şerifoğlu gibi isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Senaryoda kısır döngünün önüne geçmek için Nalan’ın gözü açılırken; değişimlerde seyircide şok etkisi yaratmıştı. Dizide Nalan’ın aslında anneannesi olan isim Feride’nin ölümü ise milyonları şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Mar 2022 - 21:30 Ankara- Yaşam

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