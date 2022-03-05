- 05 Mar 2022 - 21:32

Survivor'da Acun Ilıcalı Kararını Verdi, Yunus Emre Geri Geliyor! SMS Sistemi Yerle Yeksan Oldu, Acun Medya Karıştı! “Yok Artık”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran ve binlerce kişinin kalbinde yer eden Yunus Emre resmen yarışmaya yeniden dönüyor! Acun Ilıcalı’nın vermiş olduğu emirle birlikte Acun Medya karıştı ve çalışmalara başlandı! SMS sistemini yerle yeksan edecek olan ismin gelmesi ise reytinglerin bir kez daha tepelere çıkacağını gösterdi! İşte milyonlara “Yok artık” dedirten o olay!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümünde faklı bir heyecanın yaşandığı Survivor yarışmasında ipleri yerinden koparak bir olay yaşandı! Yarışmadan birkaç hafta önce elenen Yunus Emre, Survivor yarışmasında bir ilke imzasını atacak! İşte milyonları çılgına çeviren Yunus Emre kararı….

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

05 Mar 2022 - 21:32 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Yasin’den Hikmet’e Kulakları Sağır Eden Sözler! Televizyonlarda Bile Yayınlanmadı; Bıçak Kemiğe Dayandı! Dominik Adası Sallanıyor! “Yok Artık” mask
Survivor Yasin’den Hikmet’e Kulakları Sağır Eden Sözler! Televizyonlarda Bile Yayınlanmadı; Bıçak Kemiğe Dayandı! Dominik Adası Sallanıyor! “Yok Artık”
Survivor’dan Elendi Elinden Yönetmenler Tuttu! Efsane Dizinin Kadrosuna Giriyor; Ortalığı Sallayıp Yıkacak! Neler Oluyor? mask
Survivor’dan Elendi Elinden Yönetmenler Tuttu! Efsane Dizinin Kadrosuna Giriyor; Ortalığı Sallayıp Yıkacak! Neler Oluyor?
Survivor’un Dokunulmazları Belli Oldu! Yarışmacılar Hüngür Hüngür Ağlayacak; Artık Bir Şansları Kaldı! Neler Oluyor? mask
Survivor’un Dokunulmazları Belli Oldu! Yarışmacılar Hüngür Hüngür Ağlayacak; Artık Bir Şansları Kaldı! Neler Oluyor?
Survivor’a Skandal Yorum! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü; Barış’a Öyle Şeyler Dedi Ki… “Ergen Balon!” Nisa Bölükbaşı Depremi Devam Ediyor! mask
Survivor’a Skandal Yorum! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü; Barış’a Öyle Şeyler Dedi Ki… “Ergen Balon!” Nisa Bölükbaşı Depremi Devam Ediyor!
Survivor Yarışmasından Elenecek 6 İsim Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Büyük Konseyi Toplamıştı; Sonuç Göbek Attırdı! Öyle İsimler Gidiyor Ki… mask
Survivor Yarışmasından Elenecek 6 İsim Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Büyük Konseyi Toplamıştı; Sonuç Göbek Attırdı! Öyle İsimler Gidiyor Ki…
Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolundan Nisa’ya Şok Sözler! Perde Arkasını Ortaya Çıkardı; Dedikleri Olay Yarattı! Canlı Yayında… Toplayamaz Hale Geldi! mask
Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolundan Nisa’ya Şok Sözler! Perde Arkasını Ortaya Çıkardı; Dedikleri Olay Yarattı! Canlı Yayında… Toplayamaz Hale Geldi!
Survivor Yasin’in Survivor’dan Aldığı Ücret Akıllar Başlardan Götürdü! Sadece Bir Haftada 5 Asgari Ücret… “Gitmiyorsa Paranın Kokusundan!” mask
Survivor Yasin’in Survivor’dan Aldığı Ücret Akıllar Başlardan Götürdü! Sadece Bir Haftada 5 Asgari Ücret… “Gitmiyorsa Paranın Kokusundan!”
Acun Ilıcalı Survivor Yarışmacılarına ve Ekibe Sert Uyarıyı Yaptı! Sağ Kolunu Çok Fena Haşladı! “Bu Kez Son” Dedi, Ortalık Karıştı! Neler Oluyor? mask
Acun Ilıcalı Survivor Yarışmacılarına ve Ekibe Sert Uyarıyı Yaptı! Sağ Kolunu Çok Fena Haşladı! “Bu Kez Son” Dedi, Ortalık Karıştı! Neler Oluyor?
Survivor’da Birleşme Partisine Gidecek İsimler Resmen Belli Oldu! Öyle İsimler Var Ki, Büyük Hayal Kırıklığı Arka Arkaya Geliyor! mask
Survivor’da Birleşme Partisine Gidecek İsimler Resmen Belli Oldu! Öyle İsimler Var Ki, Büyük Hayal Kırıklığı Arka Arkaya Geliyor!
Survivor Yasin Krizi! Diskalifiye Olduğu Gündeme Bomba Gibi Düştü! Acun Ilıcalı Acil Konseyi Topladı; Valizini Eline Verdi! mask
Survivor Yasin Krizi! Diskalifiye Olduğu Gündeme Bomba Gibi Düştü! Acun Ilıcalı Acil Konseyi Topladı; Valizini Eline Verdi!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Camdaki Kız Dizisinde Feride’den Acı Haber Geldi! Ölümü İfşalandı, Öyle Bir Şekilde Can Verecek Ki… Tüyler Diken Diken Oldu! “Bu Kadarı da Pes” mask
Camdaki Kız Dizisinde Feride’den Acı Haber Geldi! Ölümü İfşalandı, Öyle Bir Şekilde Can Verecek Ki… Tüyler Diken Diken Oldu! “Bu Kadarı da Pes”
Survivor Yasin’den Hikmet’e Kulakları Sağır Eden Sözler! Televizyonlarda Bile Yayınlanmadı; Bıçak Kemiğe Dayandı! Dominik Adası Sallanıyor! “Yok Artık” mask
Survivor Yasin’den Hikmet’e Kulakları Sağır Eden Sözler! Televizyonlarda Bile Yayınlanmadı; Bıçak Kemiğe Dayandı! Dominik Adası Sallanıyor! “Yok Artık”
Yasak Elma Dizisinde Çağatay ve Yıldız Geçmişe Sünger Çekti! Yeniden Evleniyorlar... Ender ve Kumru Yerle Bir Olacak! Senaristten Yüzyılın Hamlesi Geldi! mask
Yasak Elma Dizisinde Çağatay ve Yıldız Geçmişe Sünger Çekti! Yeniden Evleniyorlar... Ender ve Kumru Yerle Bir Olacak! Senaristten Yüzyılın Hamlesi Geldi!
Survivor Yasin'e Diskalifiye Şoku! Canını Dişine Takmıştı; Daha Fazla Duramadı! Acun Ilıcalı’nın Yanında Soluğu Alıp… mask
Survivor Yasin'e Diskalifiye Şoku! Canını Dişine Takmıştı; Daha Fazla Duramadı! Acun Ilıcalı’nın Yanında Soluğu Alıp…
Demet Özdemir’den Yürekleri Yakan Şov! Bacak Bacak Üstüne Atıp; Öyle Bir Poz Verdi Ki… Müstakbel Eşinden Gelecek Atak… mask
Demet Özdemir’den Yürekleri Yakan Şov! Bacak Bacak Üstüne Atıp; Öyle Bir Poz Verdi Ki… Müstakbel Eşinden Gelecek Atak…
Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Bornozuyla Sokaklara Fırladı! Alev Alev Yaktı, Fiziğiyle Ders Verdi! “Bu Ne Hal Melis” Yer Gök Sallanıyor! mask
Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Bornozuyla Sokaklara Fırladı! Alev Alev Yaktı, Fiziğiyle Ders Verdi! “Bu Ne Hal Melis” Yer Gök Sallanıyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status