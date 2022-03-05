Survivor'da Acun Ilıcalı Kararını Verdi, Yunus Emre Geri Geliyor! SMS Sistemi Yerle Yeksan Oldu, Acun Medya Karıştı! “Yok Artık”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran ve binlerce kişinin kalbinde yer eden Yunus Emre resmen yarışmaya yeniden dönüyor! Acun Ilıcalı’nın vermiş olduğu emirle birlikte Acun Medya karıştı ve çalışmalara başlandı! SMS sistemini yerle yeksan edecek olan ismin gelmesi ise reytinglerin bir kez daha tepelere çıkacağını gösterdi! İşte milyonlara “Yok artık” dedirten o olay!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümünde faklı bir heyecanın yaşandığı Survivor yarışmasında ipleri yerinden koparak bir olay yaşandı! Yarışmadan birkaç hafta önce elenen Yunus Emre, Survivor yarışmasında bir ilke imzasını atacak! İşte milyonları çılgına çeviren Yunus Emre kararı….
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.