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05 Mar 2022 - 21:32

Survivor'da Acun Ilıcalı Kararını Verdi, Yunus Emre Geri Geliyor! SMS Sistemi Yerle Yeksan Oldu, Acun Medya Karıştı! “Yok Artık”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran ve binlerce kişinin kalbinde yer eden Yunus Emre resmen yarışmaya yeniden dönüyor! Acun Ilıcalı’nın vermiş olduğu emirle birlikte Acun Medya karıştı ve çalışmalara başlandı! SMS sistemini yerle yeksan edecek olan ismin gelmesi ise reytinglerin bir kez daha tepelere çıkacağını gösterdi! İşte milyonlara “Yok artık” dedirten o olay!