Sadakatsiz Cansu Dere’den Kafes Dövüşü! Ağız – Yüz Dağılıyor, Paramparça Oluyor! Resmen Uçuyor! Hiç Görülmemiş Görseli Ortaya Çıktı! Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de Asya karakterine hayat veren Cansu Dere’nin hiç görülmemiş görselleri ortaya çıktı. Ağızların yüzlerin dağıldığı görsel; milyonları paramparça bıraktı. Ayakları yerden kesilen Cansu Dere’nin uçtuğu gözlerden kaçmadı! Peki, neler oluyor?
Sadakatsiz dizisinin başrollerini Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş’le birlikte paylaşan Cansu Dere, güzelliğiyle milyonları kendisine hayran bırakıyor. Sosyal medyada yapmış olduğu birbirinden cesur pozlarla hayranlarının yüreklerini hoplatan başarılı oyuncu Cansu Dere’nin hiç görülmemiş fotoğrafı gündeme bomba gibi düştü! Bu görseli görenler ise binlerce yorumda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.