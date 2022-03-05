Sadakatsiz Cansu Dere’den Kafes Dövüşü! Ağız – Yüz Dağılıyor, Paramparça Oluyor! Resmen Uçuyor! Hiç Görülmemiş Görseli Ortaya Çıktı! Neler Oluyor?

Sadakatsiz dizisinin başrollerini Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş’le birlikte paylaşan Cansu Dere, güzelliğiyle milyonları kendisine hayran bırakıyor. Sosyal medyada yapmış olduğu birbirinden cesur pozlarla hayranlarının yüreklerini hoplatan başarılı oyuncu Cansu Dere’nin hiç görülmemiş fotoğrafı gündeme bomba gibi düştü! Bu görseli görenler ise binlerce yorumda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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