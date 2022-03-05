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05 Mar 2022 - 19:57

Survivor All Star’da Üçüncü Dokunulmaz İfşa Edildi! Elif’ten Sonra Öyle Bir İsim Olacak Ki… Dominik Adası Şampiyonla Karşı Karşıya!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da büyük heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Survivor All Star yarışmasında üçüncü dokunulmaz olacak ismin kim olduğu belli olunca; Dominik adası resmen sallandı! Dün akşam ekranlara gelen son bölümde Elif, tüm rakipleri ezip geçmiş ve 3 hafta dokunulmaz olayı garantilenmişti. Şimdi ise o isim ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…