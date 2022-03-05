Survivor’da Üçüncü Dokunulmaz Olan İsim İfşa Edildi! Elif’ten Sonra Öyle Bir İsim Olacak Ki… Dominik Adası Şampiyonla Karşı Karşıya!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da büyük heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Survivor All Star yarışmasında üçüncü dokunulmaz olacak ismin kim olduğu belli olunca; Dominik adası resmen sallandı! Dün akşam ekranlara gelen son bölümde Elif, tüm rakipleri ezip geçmiş ve 3 hafta dokunulmaz olayı garantilenmişti. Şimdi ise o isim ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmada tansiyon, gerilim ve aksiyon giderek artıyor. Sevilerek takip edilen yarışmasının son bölümüyle birlikte her şey alt üst olmuştu. Tam tamına 3 hafta dokunulmaz olmak isteyen yarışmacılar; birbiriyle kıyasıya bir mücadeleye girmişti. Dün akşam ekranlara gelen bölümde kızlardan Elif, erkeklerden ise Berkay yarışmada kendisini korumaya almıştı. Peki, üçüncü dokunulmaz olan isim kim oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.