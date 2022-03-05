- 05 Mar 2022 - 22:26

Sadakatsiz'in Derin’i Melis Sezen Bornozuyla Sokaklara Düştü! Korumalarının Yanında Fiziğiyle Ders Verdi, Alev Alev Yaktı,“Bu Ne Hal Melis”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de adını Derin olarak duyuran Melis Sezen, bornozlu pozuyla nefesleri kesti! Sokaklar fırlayan ve bornozlu halleriyle alev alev yakan Melis Sezen fiziğiyle ders verdi ve resmen şov yaptı! Bunun üzerine birçok kişi ise “Bu ne hal Melis” yorumlarında bulundular! İşte milyonları sallayan Melis Sezen’in paylaşımı…

Sadakatsiz dizisinin başrollerini; Cansu Dere, Caner Cindoruk’la paylaşan Melis Sezen, Derin karakteriyle gündeme düşüyor! Yakın zamanda final yapacak olan başarılı dizide hayat verdiği karakterle kariyer basamaklarını üçer beşer tırmanan Melis Sezen’in sosyal medya hesabından öyle bir paylaşım yaptı ki, görenlerin nefesleri kesildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

05 Mar 2022 - 22:26 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Sadakatsiz Cansu Dere’den Kafes Dövüşü! Ağız – Yüz Dağılıyor, Paramparça Oluyor! Resmen Uçuyor! Hiç Görülmemiş Görseli Ortaya Çıktı! Neler Oluyor? mask
Sadakatsiz Cansu Dere’den Kafes Dövüşü! Ağız – Yüz Dağılıyor, Paramparça Oluyor! Resmen Uçuyor! Hiç Görülmemiş Görseli Ortaya Çıktı! Neler Oluyor?
Acun Ilıcalı Survivor Yarışmacılarına SOPAYI Gösterdi! Hızını Alamadı, Ekibi de Haşladı! “Bu Kez Son” Dedi, Ortalık Karıştı! mask
Acun Ilıcalı Survivor Yarışmacılarına SOPAYI Gösterdi! Hızını Alamadı, Ekibi de Haşladı! “Bu Kez Son” Dedi, Ortalık Karıştı!
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Kırmızılar İçinde Aşka Çağırdı! İçine Hiçbir Şey Giymeden, Doğal Halini Sergiledi! Masumiyet… mask
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Kırmızılar İçinde Aşka Çağırdı! İçine Hiçbir Şey Giymeden, Doğal Halini Sergiledi! Masumiyet…
Survivor Yasin’in Survivor’dan Kazandığı Para Miktarı Yuh Dedirtti! Sadece Bir Haftada 5 Asgari Ücret… Survivor yarışmacıları ne kadar kazanıyor 2022 mask
Survivor Yasin’in Survivor’dan Kazandığı Para Miktarı Yuh Dedirtti! Sadece Bir Haftada 5 Asgari Ücret… Survivor yarışmacıları ne kadar kazanıyor 2022
Aziz Dizisinin Senaryosu Bitti! Finale Gidiyor, Ekranlara Geldiğine Geleceğine Bin Pişman! Yönetmen, Senarist, Yapımcı, Oyuncular Çaresiz! mask
Aziz Dizisinin Senaryosu Bitti! Finale Gidiyor, Ekranlara Geldiğine Geleceğine Bin Pişman! Yönetmen, Senarist, Yapımcı, Oyuncular Çaresiz!
Hande Erçel’in Keşfedilmeden Önceki Olay Fotoğrafı Ortaya Çıktı! Bir Değil, İki Değil Tam Tamına Beş Tane! Meğer Dünya Güzeli Olmadan Önce… mask
Hande Erçel’in Keşfedilmeden Önceki Olay Fotoğrafı Ortaya Çıktı! Bir Değil, İki Değil Tam Tamına Beş Tane! Meğer Dünya Güzeli Olmadan Önce…
Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolundan Nisa’ya Acı Sözler! Survivor'ın Perde Arkasını Ortaya Çıkardı; Dedikleri Olay Yarattı! Canlı Yayında… Toplayamaz Hale Geldi! mask
Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolundan Nisa’ya Acı Sözler! Survivor'ın Perde Arkasını Ortaya Çıkardı; Dedikleri Olay Yarattı! Canlı Yayında… Toplayamaz Hale Geldi!
Serenay Sarıkaya’dan Bergen Pişmanlığı! Filmin Çekimlerini Yarıda Bırakmak Zorunda Kalmıştı! Meğer Rol almadığına pişman... mask
Serenay Sarıkaya’dan Bergen Pişmanlığı! Filmin Çekimlerini Yarıda Bırakmak Zorunda Kalmıştı! Meğer Rol almadığına pişman...
Camdaki Kız Dizisinde Feride’den Acı Haber Geldi! Ölümü İfşalandı, Öyle Bir Şekilde Can Verecek Ki… Tüyler Diken Diken Oldu! “Bu Kadarı da Pes” mask
Camdaki Kız Dizisinde Feride’den Acı Haber Geldi! Ölümü İfşalandı, Öyle Bir Şekilde Can Verecek Ki… Tüyler Diken Diken Oldu! “Bu Kadarı da Pes”
Survivor Yasin’den Hikmet’e Kulakları Sağır Eden Sözler! Televizyonlarda Bile Yayınlanmadı; Bıçak Kemiğe Dayandı! Dominik Adası Sallanıyor! “Yok Artık” mask
Survivor Yasin’den Hikmet’e Kulakları Sağır Eden Sözler! Televizyonlarda Bile Yayınlanmadı; Bıçak Kemiğe Dayandı! Dominik Adası Sallanıyor! “Yok Artık”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sadakatsiz Cansu Dere’den Kafes Dövüşü! Ağız – Yüz Dağılıyor, Paramparça Oluyor! Resmen Uçuyor! Hiç Görülmemiş Görseli Ortaya Çıktı! Neler Oluyor? mask
Sadakatsiz Cansu Dere’den Kafes Dövüşü! Ağız – Yüz Dağılıyor, Paramparça Oluyor! Resmen Uçuyor! Hiç Görülmemiş Görseli Ortaya Çıktı! Neler Oluyor?
Acun Ilıcalı Survivor Yarışmacılarına SOPAYI Gösterdi! Hızını Alamadı, Ekibi de Haşladı! “Bu Kez Son” Dedi, Ortalık Karıştı! mask
Acun Ilıcalı Survivor Yarışmacılarına SOPAYI Gösterdi! Hızını Alamadı, Ekibi de Haşladı! “Bu Kez Son” Dedi, Ortalık Karıştı!
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Kırmızılar İçinde Aşka Çağırdı! İçine Hiçbir Şey Giymeden, Doğal Halini Sergiledi! Masumiyet… mask
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Kırmızılar İçinde Aşka Çağırdı! İçine Hiçbir Şey Giymeden, Doğal Halini Sergiledi! Masumiyet…
Survivor Yasin’in Survivor’dan Kazandığı Para Miktarı Yuh Dedirtti! Sadece Bir Haftada 5 Asgari Ücret… Survivor yarışmacıları ne kadar kazanıyor 2022 mask
Survivor Yasin’in Survivor’dan Kazandığı Para Miktarı Yuh Dedirtti! Sadece Bir Haftada 5 Asgari Ücret… Survivor yarışmacıları ne kadar kazanıyor 2022
Aziz Dizisinin Senaryosu Bitti! Finale Gidiyor, Ekranlara Geldiğine Geleceğine Bin Pişman! Yönetmen, Senarist, Yapımcı, Oyuncular Çaresiz! mask
Aziz Dizisinin Senaryosu Bitti! Finale Gidiyor, Ekranlara Geldiğine Geleceğine Bin Pişman! Yönetmen, Senarist, Yapımcı, Oyuncular Çaresiz!
Hande Erçel’in Keşfedilmeden Önceki Olay Fotoğrafı Ortaya Çıktı! Bir Değil, İki Değil Tam Tamına Beş Tane! Meğer Dünya Güzeli Olmadan Önce… mask
Hande Erçel’in Keşfedilmeden Önceki Olay Fotoğrafı Ortaya Çıktı! Bir Değil, İki Değil Tam Tamına Beş Tane! Meğer Dünya Güzeli Olmadan Önce…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status