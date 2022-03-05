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05 Mar 2022 - 22:26

Sadakatsiz'in Derin’i Melis Sezen Bornozuyla Sokaklara Düştü! Korumalarının Yanında Fiziğiyle Ders Verdi, Alev Alev Yaktı,“Bu Ne Hal Melis”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de adını Derin olarak duyuran Melis Sezen, bornozlu pozuyla nefesleri kesti! Sokaklar fırlayan ve bornozlu halleriyle alev alev yakan Melis Sezen fiziğiyle ders verdi ve resmen şov yaptı! Bunun üzerine birçok kişi ise “Bu ne hal Melis” yorumlarında bulundular! İşte milyonları sallayan Melis Sezen’in paylaşımı…