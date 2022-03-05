Sadakatsiz'in Derin’i Melis Sezen Bornozuyla Sokaklara Düştü! Korumalarının Yanında Fiziğiyle Ders Verdi, Alev Alev Yaktı,“Bu Ne Hal Melis”
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de adını Derin olarak duyuran Melis Sezen, bornozlu pozuyla nefesleri kesti! Sokaklar fırlayan ve bornozlu halleriyle alev alev yakan Melis Sezen fiziğiyle ders verdi ve resmen şov yaptı! Bunun üzerine birçok kişi ise “Bu ne hal Melis” yorumlarında bulundular! İşte milyonları sallayan Melis Sezen’in paylaşımı…
Sadakatsiz dizisinin başrollerini; Cansu Dere, Caner Cindoruk’la paylaşan Melis Sezen, Derin karakteriyle gündeme düşüyor! Yakın zamanda final yapacak olan başarılı dizide hayat verdiği karakterle kariyer basamaklarını üçer beşer tırmanan Melis Sezen’in sosyal medya hesabından öyle bir paylaşım yaptı ki, görenlerin nefesleri kesildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.