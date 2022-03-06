Trendyol Çıldırmış Gibi İndirim Yaptı! Tüm Marketler Dondu Kaldı! 1 LT, 2 LT ve 5 LT Ayçiçek Yağında En Ucuz Fiyatı Verdi ,Site Çöktü! Milyonlar Donakaldı...

Trendyol; dönem dönem başlattığı kampanyalarla birlikte Türkiye'deki varlığını ve büyümesini büyük bir hızla devam ettiriyor. Dün akşam saatlerinde gündeme gelen ayçiçek yağı zamlarından sonra Trendyol'da ayçiçek yağı satan satıcılar toplu bir şekilde ortak zam kararına gitmiş gibi, en düşük fiyattan zam yansıttılar. Marketlerdeki fiyatlara göre düşük kalan Trendyol; her ne kadar mecburi zam yansıtmış olsa da, bunu olabildiği kadar düşük fiyatla yansıttı ve güncel olarak Türkiye'nin en ucuz ayçiçek yağı satan firması oldu. Söz konusu ürünler 2 günde eve ulaşıyor.

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