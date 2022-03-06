Trendyol Çıldırmış Gibi İndirim Yaptı! Tüm Marketler Dondu Kaldı! 1 LT, 2 LT ve 5 LT Ayçiçek Yağında En Ucuz Fiyatı Verdi ,Site Çöktü! Milyonlar Donakaldı...
Trendyol; herkesi şoktan şoka sokmaya devam ediyor. Resmen çıldırmış gibi indirim yapan Trendyol; ayçiçek yağı konusunda efsane bir indirim başlattı. Twitter'da ayçiçek yağ fiyatlarında meydana gelen artıştan dolayı milyonlarca kişi isyan ederken Trendyol'da mecburi zam yaptı. Fakat bunu en az şekilde yaparak, güncel olarak en ucuz fiyatı sunmaya başladı. Şuanda Trendyol'da ayçiçek yağı, diğer tüm marketlerden daha ucuz fiyata satılıyor.
Trendyol; dönem dönem başlattığı kampanyalarla birlikte Türkiye'deki varlığını ve büyümesini büyük bir hızla devam ettiriyor. Dün akşam saatlerinde gündeme gelen ayçiçek yağı zamlarından sonra Trendyol'da ayçiçek yağı satan satıcılar toplu bir şekilde ortak zam kararına gitmiş gibi, en düşük fiyattan zam yansıttılar. Marketlerdeki fiyatlara göre düşük kalan Trendyol; her ne kadar mecburi zam yansıtmış olsa da, bunu olabildiği kadar düşük fiyatla yansıttı ve güncel olarak Türkiye'nin en ucuz ayçiçek yağı satan firması oldu. Söz konusu ürünler 2 günde eve ulaşıyor.
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06 Mar 2022 - 13:18 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.