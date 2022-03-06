Gönül Dağı İzleyicileri Yasa Girdi! Sefer'le İlgili Acı Haber Derinden Yaraladı! İzleyicilere Ters Köşe! Diziden Ayrılıyor mu?

Gönül Dağı 54. bölüm ile yeniden herkesi gözyaşlarına boğdu. Bölümde en dikkat çeken detay ise Sefer karakterinin kurtulması oldu. İzleyenler; son bölümlerde sürekli dram yaşandığını, önceki mutlu, güzel bölümleri özlediklerini açıklarlarken Sefer ile ilgili o iddia ortalığı ayağa kaldırdı! İzleyicilere ters köşe mi yapıldı? Neler oluyor?

Detaylar diğer sayfada!