06 Mar 2022 - 20:13
Gönül Dağı İzleyicileri Yasa Girdi! Sefer'le İlgili Acı Haber Derinden Yaraladı! İzleyicilere Ters Köşe! Diziden Ayrılıyor mu?
Milyonların heyecanla izlediği, her bölümüyle birlikte ayrı bir duygusallık yaşatan Gönül Dağı dizisinin en sevilen karakteri Sefer'le ilgili acı haber geldi. Herkes kurtulduğunu düşünürken, ters köşe yaşandı.
Gönül Dağı 54. bölüm ile yeniden herkesi gözyaşlarına boğdu. Bölümde en dikkat çeken detay ise Sefer karakterinin kurtulması oldu. İzleyenler; son bölümlerde sürekli dram yaşandığını, önceki mutlu, güzel bölümleri özlediklerini açıklarlarken Sefer ile ilgili o iddia ortalığı ayağa kaldırdı! İzleyicilere ters köşe mi yapıldı? Neler oluyor?
Detaylar diğer sayfada!
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.