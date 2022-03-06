- 06 Mar 2022 - 20:13

Gönül Dağı İzleyicileri Yasa Girdi! Sefer'le İlgili Acı Haber Derinden Yaraladı! İzleyicilere Ters Köşe! Diziden Ayrılıyor mu?

Milyonların heyecanla izlediği, her bölümüyle birlikte ayrı bir duygusallık yaşatan Gönül Dağı dizisinin en sevilen karakteri Sefer'le ilgili acı haber geldi. Herkes kurtulduğunu düşünürken, ters köşe yaşandı.

Gönül Dağı 54. bölüm ile yeniden herkesi gözyaşlarına boğdu. Bölümde en dikkat çeken detay ise Sefer karakterinin kurtulması oldu. İzleyenler; son bölümlerde sürekli dram yaşandığını, önceki mutlu, güzel bölümleri özlediklerini açıklarlarken Sefer ile ilgili o iddia ortalığı ayağa kaldırdı! İzleyicilere ters köşe mi yapıldı? Neler oluyor? 

Detaylar diğer sayfada!

06 Mar 2022 - 20:13 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Yargı Dizisinden Ceylin Ayrılıyor Mu? Son Nokta Konuldu; Şok Karar Milyonları Yıktı! Yekta Öyle Bir Hamle Yaptı Ki… mask
Yargı Dizisinden Ceylin Ayrılıyor Mu? Son Nokta Konuldu; Şok Karar Milyonları Yıktı! Yekta Öyle Bir Hamle Yaptı Ki…
Aziz Dizisinde Başrol Oyuncusu Pierre'den Acı Haber Mi Var? Aziz'in Sevgilisi Efnan Hedef Tahtasında! Fırat Tanış Diziden Ayrılıyor Muı? mask
Aziz Dizisinde Başrol Oyuncusu Pierre'den Acı Haber Mi Var? Aziz'in Sevgilisi Efnan Hedef Tahtasında! Fırat Tanış Diziden Ayrılıyor Muı?
Yargı Dizisindeki Engin Yeniden Geri Döndü! Ceylin Şimdi Hapı Yuttu; Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Seyircinin Tüyleri Ürperdi; Kanı Dondu! Neler Oluyor? mask
Yargı Dizisindeki Engin Yeniden Geri Döndü! Ceylin Şimdi Hapı Yuttu; Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Seyircinin Tüyleri Ürperdi; Kanı Dondu! Neler Oluyor?
Sadakatsiz Dizisinden Derin'nin Üstü Çizildi! Veda Senaryosu Yazıldı; Tebligat Yapıldı! Dizi Final Olmadan Ayrılık Oldu! “Çok Şükür!” mask
Sadakatsiz Dizisinden Derin'nin Üstü Çizildi! Veda Senaryosu Yazıldı; Tebligat Yapıldı! Dizi Final Olmadan Ayrılık Oldu! “Çok Şükür!”
Yargı Dizisine Engin Sürprizi, Geri Geliyor! Saltanatını Sürdürecek; Ortalık Karışacak! Televizyon Dünyası Sallanıyor! Öldü Deniyordu Ama… mask
Yargı Dizisine Engin Sürprizi, Geri Geliyor! Saltanatını Sürdürecek; Ortalık Karışacak! Televizyon Dünyası Sallanıyor! Öldü Deniyordu Ama…
Teşkilat Dizisinde Yürekleri Parçalayan Acı Haber! Pınar’ın Çocukluk Aşkı Çetin Öldü Mü? Mustafa Açılan Diziden Ayrıldı Mı? mask
Teşkilat Dizisinde Yürekleri Parçalayan Acı Haber! Pınar’ın Çocukluk Aşkı Çetin Öldü Mü? Mustafa Açılan Diziden Ayrıldı Mı?
Gönül Dağı Dizisinden Sefer Öldü Mü! Ölümün Kıyısına Gelmişti; Mucize Yaşanacak Mı! Sivrihisar Acı Haberler Şok Olmuştu... mask
Gönül Dağı Dizisinden Sefer Öldü Mü! Ölümün Kıyısına Gelmişti; Mucize Yaşanacak Mı! Sivrihisar Acı Haberler Şok Olmuştu...
Aziz Dizisinde Milyonları Hüsrana Sokacak Son! Dilruba Kendini Kaybedecek, Adem Aldattı... Aziz'in Kanı Dondu! "Yazıklar Olsun Sana" mask
Aziz Dizisinde Milyonları Hüsrana Sokacak Son! Dilruba Kendini Kaybedecek, Adem Aldattı... Aziz'in Kanı Dondu! "Yazıklar Olsun Sana"
Kaderimin Oyunu Dizisinin Kaderi Belli Oldu! Temelden Sallandı, Dizi Çöktü! Bitiyor, Final Tarihine Kadar... İzleyenler Tepkili! mask
Kaderimin Oyunu Dizisinin Kaderi Belli Oldu! Temelden Sallandı, Dizi Çöktü! Bitiyor, Final Tarihine Kadar... İzleyenler Tepkili!
Bugün Pazar Akşam Hangi Diziler Var? 6 Mart 2022 Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV Yayın Akışında Ne Var? mask
Bugün Pazar Akşam Hangi Diziler Var? 6 Mart 2022 Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV Yayın Akışında Ne Var?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Yasin Acun Ilıcalı'yı Resmen Çiğnedi! Öyle Bir Rest Çekti ki; Ada Bir Anda Karıştı, Ortalık Darmaduman! mask
Survivor Yasin Acun Ilıcalı'yı Resmen Çiğnedi! Öyle Bir Rest Çekti ki; Ada Bir Anda Karıştı, Ortalık Darmaduman!
Gönül Dağı İzleyicileri Yasa Girdi! Sefer'le İlgili Acı Haber Derinden Yaraladı! İzleyicilere Ters Köşe! Diziden Ayrılıyor mu? mask
Gönül Dağı İzleyicileri Yasa Girdi! Sefer'le İlgili Acı Haber Derinden Yaraladı! İzleyicilere Ters Köşe! Diziden Ayrılıyor mu?
Aziz Dizisinde Başrol Oyuncusu Pierre'den Acı Haber Mi Var? Aziz'in Sevgilisi Efnan Hedef Tahtasında! Fırat Tanış Diziden Ayrılıyor Muı? mask
Aziz Dizisinde Başrol Oyuncusu Pierre'den Acı Haber Mi Var? Aziz'in Sevgilisi Efnan Hedef Tahtasında! Fırat Tanış Diziden Ayrılıyor Muı?
Yargı Dizisindeki Engin Yeniden Geri Döndü! Ceylin Şimdi Hapı Yuttu; Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Seyircinin Tüyleri Ürperdi; Kanı Dondu! Neler Oluyor? mask
Yargı Dizisindeki Engin Yeniden Geri Döndü! Ceylin Şimdi Hapı Yuttu; Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Seyircinin Tüyleri Ürperdi; Kanı Dondu! Neler Oluyor?
Yargı Dizisinden Ceylin Ayrılıyor Mu? Son Nokta Konuldu; Şok Karar Milyonları Yıktı! Yekta Öyle Bir Hamle Yaptı Ki… mask
Yargı Dizisinden Ceylin Ayrılıyor Mu? Son Nokta Konuldu; Şok Karar Milyonları Yıktı! Yekta Öyle Bir Hamle Yaptı Ki…
Yasak Elma'ın Halit’i Talat Bulut Geri Dönüyor! Duyanlar Sevinçten Çığlık Attı! Talat Bulut Mahkum Dizisi Kadrosuna Dahil Oldu... Yok Artık! mask
Yasak Elma'ın Halit’i Talat Bulut Geri Dönüyor! Duyanlar Sevinçten Çığlık Attı! Talat Bulut Mahkum Dizisi Kadrosuna Dahil Oldu... Yok Artık!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status