Survivor Yasin Acun Ilıcalı'yı Resmen Çiğnedi! Öyle Bir Rest Çekti ki; Ada Bir Anda Karıştı, Ortalık Darmaduman!
Survivor All Star 2022'de hiç alışılmadık olaylar yaşanıyor. Yasin Obuz'un uyarılar alması ve devamında bu uyarılara aldırış etmemesi beraberinde diskalifiye getirecek gibi dururken Obuz'un Acun Ilıcalı'ya rest çekmesi herkesi şoktan şoka soktu. Yasin Obuz; resmen programın yapımcısı Acun Ilıcalı'yı çiğnedi. Peki, neler yaşandı?
Yasin Obuz; Survivor'da asabi tavırlarına devam ederken herkes tarafından tepki topluyor. Obuz'un son hamlesi ile resmen Acun Ilıcalı'yı çiğnemesi oldu. Bir kavga esnasında kendisini tutamayan Obuz; Acun Ilıcalı'ya ve tüm yapım ekibine rest çekmiş oldu. Yaşananların Obuz'un diskalifiyesiyle sonuçlanacağını düşündürüyor. Peki, Yasin Obuz Acun Ilıcalı'ya ne yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.