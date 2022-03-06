Survivor Yasin Acun Ilıcalı'yı Resmen Çiğnedi! Öyle Bir Rest Çekti ki; Ada Bir Anda Karıştı, Ortalık Darmaduman!

Yasin Obuz; Survivor'da asabi tavırlarına devam ederken herkes tarafından tepki topluyor. Obuz'un son hamlesi ile resmen Acun Ilıcalı'yı çiğnemesi oldu. Bir kavga esnasında kendisini tutamayan Obuz; Acun Ilıcalı'ya ve tüm yapım ekibine rest çekmiş oldu. Yaşananların Obuz'un diskalifiyesiyle sonuçlanacağını düşündürüyor. Peki, Yasin Obuz Acun Ilıcalı'ya ne yaptı?

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