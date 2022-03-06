- 06 Mar 2022 - 12:23 G: 06 Mar 2022 - 12:45

Survivor Yasin Acun Ilıcalı'yı Resmen Çiğnedi! Öyle Bir Rest Çekti ki; Ada Bir Anda Karıştı, Ortalık Darmaduman!

Survivor All Star 2022'de hiç alışılmadık olaylar yaşanıyor. Yasin Obuz'un uyarılar alması ve devamında bu uyarılara aldırış etmemesi beraberinde diskalifiye getirecek gibi dururken Obuz'un Acun Ilıcalı'ya rest çekmesi herkesi şoktan şoka soktu. Yasin Obuz; resmen programın yapımcısı Acun Ilıcalı'yı çiğnedi. Peki, neler yaşandı?

Yasin Obuz; Survivor'da asabi tavırlarına devam ederken herkes tarafından tepki topluyor. Obuz'un son hamlesi ile resmen Acun Ilıcalı'yı çiğnemesi oldu. Bir kavga esnasında kendisini tutamayan Obuz; Acun Ilıcalı'ya ve tüm yapım ekibine rest çekmiş oldu. Yaşananların Obuz'un diskalifiyesiyle sonuçlanacağını düşündürüyor. Peki, Yasin Obuz Acun Ilıcalı'ya ne yaptı? 

Detaylar diğer sayfada!

06 Mar 2022 - 12:23 Ankara- Yaşam

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