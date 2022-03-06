06 Mar 2022 - 12:53 Güncelleme: 06 Mar 2022 - 13:24
Survivor Yarışmacısının Başına Öyle Bir Talih Kuşu Kondu ki; Köşeyi Döndü! Resmen Milyoner Olacak... Acun Ilıcalı Elinden Tutmadı Ama...
Survivor yarışmacısının resmen başına talih kuşu kondu. Acun Ilıcalı'nın elinden tutması beklenirken, sürpriz çok başka bir yerden geldi. Survivor'ın en sevilenleri arasında olan o yarışmacı artık milyoner olacak.
Survivor All Star 2022 gündemdeyken, eski Survivor yarışmacıları da sık sık gündeme geliyor. Birkaç sezon öncenin en sevilen yarışmacılarından olan o yarışmacının başına resmen talih kuşu kondu, kaderi döndü! Artık o yarışmacı bir milyoner!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.