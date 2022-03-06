- 06 Mar 2022 - 12:53 G: 06 Mar 2022 - 13:24

Survivor Yarışmacısının Başına Öyle Bir Talih Kuşu Kondu ki; Köşeyi Döndü! Resmen Milyoner Olacak... Acun Ilıcalı Elinden Tutmadı Ama...

Survivor yarışmacısının resmen başına talih kuşu kondu. Acun Ilıcalı'nın elinden tutması beklenirken, sürpriz çok başka bir yerden geldi. Survivor'ın en sevilenleri arasında olan o yarışmacı artık milyoner olacak.

Survivor All Star 2022 gündemdeyken, eski Survivor yarışmacıları da sık sık gündeme geliyor. Birkaç sezon öncenin en sevilen yarışmacılarından olan o yarışmacının başına resmen talih kuşu kondu, kaderi döndü! Artık o yarışmacı bir milyoner! 

06 Mar 2022 - 12:53 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Yasin Acun Ilıcalı'yı Resmen Çiğnedi! Öyle Bir Rest Çekti ki; Ada Bir Anda Karıştı, Ortalık Darmaduman! mask
Survivor Yasin Acun Ilıcalı'yı Resmen Çiğnedi! Öyle Bir Rest Çekti ki; Ada Bir Anda Karıştı, Ortalık Darmaduman!
"Survivor Hikmet Sonunda Delirdi!" Akıl Sağlığı Bozuldu mu? Milyonlar Donakaldı, Olay Açıklamalar! Ortalık Darmaduman Oldu... mask
"Survivor Hikmet Sonunda Delirdi!" Akıl Sağlığı Bozuldu mu? Milyonlar Donakaldı, Olay Açıklamalar! Ortalık Darmaduman Oldu...
Survivor Yasin'in Ada Hayatı Bitiyor! Kariyerini Yaktı... Sosyal Medya Çalkalanıyor! Uyarı Yapılmıştı, Dinlemedi! Acun Ilıcalı'ya Rest! mask
Survivor Yasin'in Ada Hayatı Bitiyor! Kariyerini Yaktı... Sosyal Medya Çalkalanıyor! Uyarı Yapılmıştı, Dinlemedi! Acun Ilıcalı'ya Rest!
Survivor Gönüllüler Takımında Yumruk Yumruğa Kavga! Birbirlerine Girdiler; Acun Medya Zor Ayırdı! Ogeday Girişken Son Noktasında… mask
Survivor Gönüllüler Takımında Yumruk Yumruğa Kavga! Birbirlerine Girdiler; Acun Medya Zor Ayırdı! Ogeday Girişken Son Noktasında…
Survivor Yasin Bu Kez Acun Ilıcalı’ya Saldırdı! Diskalifiye Kararı Resmen Çıktı; Sözleri Büyük Yıkım Yarattı! Kendi Bacağına Sıktı… mask
Survivor Yasin Bu Kez Acun Ilıcalı’ya Saldırdı! Diskalifiye Kararı Resmen Çıktı; Sözleri Büyük Yıkım Yarattı! Kendi Bacağına Sıktı…
Survivor All Star’da 9 Şiddetinde Deprem Yaratan “Alkol Sorunu!” Anbean Kameralar Kayıt Edilince; Ortalık Karıştı! Meğer Yarışmacılar… mask
Survivor All Star’da 9 Şiddetinde Deprem Yaratan “Alkol Sorunu!” Anbean Kameralar Kayıt Edilince; Ortalık Karıştı! Meğer Yarışmacılar…
Survivor Nisa – Ogeday Aşkının Bitmesinin Sebebi Ortaya Çıktı! Yan Yana Gelip; Yüz Yüze Bakmıyorlardı! Meğer… mask
Survivor Nisa – Ogeday Aşkının Bitmesinin Sebebi Ortaya Çıktı! Yan Yana Gelip; Yüz Yüze Bakmıyorlardı! Meğer…
Survivor’daki Mide Bulandıran Aşkta Flaş Gelişme! Acun Medya’nın Gözleri Önünde Yapılan… “Görmek İstemiyoruz” Neler Oluyor? mask
Survivor’daki Mide Bulandıran Aşkta Flaş Gelişme! Acun Medya’nın Gözleri Önünde Yapılan… “Görmek İstemiyoruz” Neler Oluyor?
Survivor All Star’da Birleşmeye Kalan İsim Ortaya Çıktı! Ne Adem, Ne Ayşe, Ne Atakan! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmez Ama… mask
Survivor All Star’da Birleşmeye Kalan İsim Ortaya Çıktı! Ne Adem, Ne Ayşe, Ne Atakan! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmez Ama…
Survivor Yarışmasından Elenecek 6 İsim İfşa Oldu! Acun Ilıcalı Büyük Konseyi Toplamıştı; Sonuç Göbek Attırdı! İşte Bugün Adaya Veda Eden O İsimler… mask
Survivor Yarışmasından Elenecek 6 İsim İfşa Oldu! Acun Ilıcalı Büyük Konseyi Toplamıştı; Sonuç Göbek Attırdı! İşte Bugün Adaya Veda Eden O İsimler…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Trendyol Çıldırmış Gibi İndirim Yaptı! Tüm Marketler Dondu Kaldı! 1 LT, 2 LT ve 5 LT Ayçiçek Yağında En Ucuz Fiyatı Verdi ,Site Çöktü! Milyonlar Donakaldı... mask
Trendyol Çıldırmış Gibi İndirim Yaptı! Tüm Marketler Dondu Kaldı! 1 LT, 2 LT ve 5 LT Ayçiçek Yağında En Ucuz Fiyatı Verdi ,Site Çöktü! Milyonlar Donakaldı...
İbrahim Tatlıses Kimsenin Bilmediği Kızı Gülşen'i İlk Kez Paylaştı! Gizli Gerçek Şok Etti! Oğlunu Silip Atmıştı; Kızını İlk Kez Göstermişti! Meğer İbrahim Tatlıses’in Kızı… mask
İbrahim Tatlıses Kimsenin Bilmediği Kızı Gülşen'i İlk Kez Paylaştı! Gizli Gerçek Şok Etti! Oğlunu Silip Atmıştı; Kızını İlk Kez Göstermişti! Meğer İbrahim Tatlıses’in Kızı…
Kurtlar Vadisi Ünlü Kahinlerin Tahminlerini Ezdi Geçti! Baba Vanga ve Simpsonslar'ın Tahminleri Solda Sıfır Oldu! Öyle Bir Şeyi Bilmişler Ki…Alayı Hikaye Oldu “Yok Artık” mask
Kurtlar Vadisi Ünlü Kahinlerin Tahminlerini Ezdi Geçti! Baba Vanga ve Simpsonslar'ın Tahminleri Solda Sıfır Oldu! Öyle Bir Şeyi Bilmişler Ki…Alayı Hikaye Oldu “Yok Artık”
Aziz Dizisinde Başrol Oyuncusu Pierre'den Acı Haber Mi Var? Aziz'in Sevgilisi Efnan Hedef Tahtasında! Fırat Tanış Diziden Ayrılıyor Muı? mask
Aziz Dizisinde Başrol Oyuncusu Pierre'den Acı Haber Mi Var? Aziz'in Sevgilisi Efnan Hedef Tahtasında! Fırat Tanış Diziden Ayrılıyor Muı?
Survivor Yasin Acun Ilıcalı'yı Resmen Çiğnedi! Öyle Bir Rest Çekti ki; Ada Bir Anda Karıştı, Ortalık Darmaduman! mask
Survivor Yasin Acun Ilıcalı'yı Resmen Çiğnedi! Öyle Bir Rest Çekti ki; Ada Bir Anda Karıştı, Ortalık Darmaduman!
Üç Kuruş Bu Akşam Var Mı? Üç Kuruş Yeni Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Var Mı? Üç Kuruş Bugün Var Mı? İşte Show TV Yayın Akışı mask
Üç Kuruş Bu Akşam Var Mı? Üç Kuruş Yeni Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Var Mı? Üç Kuruş Bugün Var Mı? İşte Show TV Yayın Akışı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status