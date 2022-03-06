Muazzez Abacı’dan Yürekleri Acıtan Haber! Muazzez Abacı Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? Hastalığı Nedir?

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Muazzez Abacı’ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konulduğunu duyurdu.

Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi Muazzez Abacı’ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konuldu. Kötü haberi ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu. Akay, “Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi Muazzez Abacı’ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konuldu. Amerika’da olan sanatçımızın bu önemli rahatsızlığını bana söylediler. Çok çok üzüldüm. Benim en sevdiğim büyük sanatçımıza acil şifalar diliyorum.

Muazzez Abacı Kimdir?

12 Kasım 1947 yılında Ankara’da dünyaya gelen Muazzez Abacı, Ankara Radyosuna 1966'da girdi. 1973'te ilk plağı Bir Sen Kaldın İçimde Kervan Plak yapımcılığında ile çıkardı. Klasik ve çok sesli Türk Müziğinin popülerlik kazanmasını sağlayan isimlerden biri oldu ve çok sevildi. ]Radyo yılları sonrasında İstanbul'daki gazinoların aranılan assolistlerinden biri olmakta gecikmedi. Ancak istikrarsız özel hayatı nedeniyle sahne ve plak çalışmaları kesintilere uğradı.

Sırasıyla Kervan, As, Yavuz Plak şirketleri hesabına pek çok 45'lik ve LP doldurdu. Başlıca albümleri Dönüş (1978), Yasemen (1981), Sevdiklerinizle (1983), Şakayık (1986), Felek (1989), Vurgun (1990), Sensiz Olmadı (1991) ve Efendim (1992) olan sanatçı özellikle "Şakayık" ve "Vurgun" adlı kendisiyle özdeşleşmiş iki eseriyle hemen hatırlanır.

1990 yılında Cemal Safi'nin sözlerini yazdığı "Vurgun" adlı şarkı ve albümle kariyerinin zirvesine çıkan sanatçı, 2000'li yılların başlarında, Türk Sanat Müziği'ndeki genel durgunluğun ve gerilemenin de etkisiyle, kendini müzik gündeminden belirgin şekilde geri çekmiştir.2007 yılında Hayalin İçin Söyle programında jüri olarak yer almıştır. Özel mekânlarda ve halk konserlerinde her ay 1 veya 2 kez sahneye çıkmaktadır.

Muazzez Abacı ve Mustafa Sağyaşar (1974/Kervan Plak)

Muazzez Abacı Söylüyor (1975/As Plak)

Ölümsüz Eserlerle Muazzez Abacı (1975/As Plak)

Dönüş (1978/Yavuz Asöcal)

Yasemen (1981/Yavuz Asöcal)

Muazzez Abacı Söylüyor (23 Şubat 1982/Türküola)

Sevdiklerinizle Muazzez Abacı 83 (Eylül1983/Yavuz Asöcal)

Geceler (2 Ocak 1986/Harika MC)

Şakayık (Mayıs 1986/Yavuz Asöcal)

Söyleme Bilmesinler (4 Mart 1987/Uzelli)

Felek (25 Ocak 1989/Fono Müzik)

Vurgun (30 Mart 1990/Yaşar Kekeva)

Sensiz Olmadı (25 Temmuz 1991/Yaşar Kekeva)

Efendim (8 Ekim 1992/Raks Müzik)

Musikinin Altın Çağı Vol.1(1993/Raks Müzik)

Musikinin Altın Çağı Vol.2 (1993/Raks Müzik)

Kar Yangınları (11 Mart 1994/Raks Müzik)

Güller Arasında (1 Kasım 1994/Harika MC)

Tutkunum (15 Temmuz 1995/Fono Müzik)

Tövbe Allahım (1998/Klip Müzik)

Cesaretim Var (14 Mayıs 1998/Klip Müzik)

Muazzez Abacı & Zeki Müren Düet (26 Eylül 1998/Klip Müzik)

Hükümlüyüm (18 Haziran 2001/Klip Müzik)

Bir Efsanedir (9 Temmuz 2013/Yavuz Müzik)

Ajda Pekkan & Muazzez Abacı (4 Ağustos 2014/DMC & GNL Entertainment)

Sezen'imin Şarkıları (15 Şubat 2018/DMC)

Bazı 45'likleri

Muazzez Abacı-Bir Sen Kaldın İçimde (1973)(İlk Plağı)

Muazzez Abacı-Silemezler Gönlümden(1973)

Muazzez Abacı Midi Long Play (1974)

Muazzez Abacı - Akşam Dönüşü Geçtim (1974)

Muazzez Abacı - Yine Neş'eyi Muhabbet (1974)

Muazzez Abacı - Yeşil Gözlerinden Muhabbet Kaptım (1975)

Yer aldığı diğer albümler

Sev Dünyayı (1992/Raks Müzik)

İşte Benim Zeki Müren

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