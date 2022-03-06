06 Mar 2022 - 13:27 Güncelleme: 06 Mar 2022 - 14:35
Kaderimin Oyunu Dizisinin Kaderi Belli Oldu! Temelden Sallandı, Dizi Çöktü! Bitiyor, Final Tarihine Kadar... İzleyenler Tepkili!
Büyük bir ilgi ve merakla izleyenlerin karşısına çıkan Kaderimin Oyunu dizisinde yaşanan düşüşler, dizinin sonunu getirdi. Sadık izleyici kitlesi bulunan ve her bölümde sosyal medyada diziyle ilgili bir paylaşım yapılan Kaderimin Oyunu dizisi bitiyor mu?
Dram dizisi severler tarafından oldukça sadık bir şekilde izlenmekte olan Kaderimin Oyunu dizisinde Cemal ve Asiye'nin acıklı hayatları; oldukça dikkat çekiyordu. Fakat gün geçtikçe bu dikkat azaldı. Star TV ekranlarının bir dönem en sevilen dizilerinden olan Kaderimin Oyunu reyting kurbanı oluyor. İşte detaylar...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.