Kaderimin Oyunu Dizisinin Kaderi Belli Oldu! Temelden Sallandı, Dizi Çöktü! Bitiyor, Final Tarihine Kadar... İzleyenler Tepkili!

Dram dizisi severler tarafından oldukça sadık bir şekilde izlenmekte olan Kaderimin Oyunu dizisinde Cemal ve Asiye'nin acıklı hayatları; oldukça dikkat çekiyordu. Fakat gün geçtikçe bu dikkat azaldı. Star TV ekranlarının bir dönem en sevilen dizilerinden olan Kaderimin Oyunu reyting kurbanı oluyor. İşte detaylar...