- 06 Mar 2022 - 20:18

Kaderimin Oyunu Dizisinin Senaryosu Bitti! Finale Gidiyor, Temelden Sallandı, Rakipler Güçlü! Yönetmen, Senarist, Yapımcı, Oyuncular Çaresiz!

Büyük bir ilgi ve merakla izleyenlerin karşısına çıkan Kaderimin Oyunu dizisinde yaşanan düşüşler, dizinin sonunu getirdi. Sadık izleyici kitlesi bulunan ve her bölümde sosyal medyada diziyle ilgili bir paylaşım yapılan Kaderimin Oyunu dizisi bitiyor mu?

Dram dizisi severler tarafından oldukça sadık bir şekilde izlenmekte olan Kaderimin Oyunu dizisinde Cemal ve Asiye'nin acıklı hayatları; oldukça dikkat çekiyordu. Fakat gün geçtikçe bu dikkat azaldı. Star TV ekranlarının bir dönem en sevilen dizilerinden olan Kaderimin Oyunu reyting kurbanı oluyor. İşte detaylar...

06 Mar 2022 - 20:18 Ankara- Gündem

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