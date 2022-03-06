Aziz Dizisinde Adem Gözünü Kırpmadan Aldattı! Dilruba Kendini Teslim Ettiği İçin Pişman Olacak! Aziz'in Kanı Dondu! "Yazıklar Olsun Sana"

Aziz dizisi 16. bölümde yaşanan aldatma olayı, herkesin içine işlemiş durumda. Adem'in yaptığı bu harekete çok sayıda kişi "yazıklar olsun" yorumunda bulunurken; Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Aziz'in reytingleri, bu anla birlikte rekor seviyeye yükseldi. "Adem midemi bulandırıyor", "Adem iğrençsin" tarzında çok sayıda yorum alan Adem Karakteri ne yaptı? Dilruba'yı nasıl aldattı? İşte o sahne ve tüm detaylar!

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