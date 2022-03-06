Aziz Dizisinde Adem Gözünü Kırpmadan Aldattı! Dilruba Kendini Teslim Ettiği İçin Pişman Olacak! Aziz'in Kanı Dondu! "Yazıklar Olsun Sana"
Aziz dizisi; heyecanlı bir şekilde devam ediyor. Son olarak 16. bölümüyle ekranlara gelen ve yayınlandığı andan itibaren çok yüksek etkileşim alan Aziz dizisinde; Adem karakteri öyle şeyler yaptı ki; Dilruba'nın resmen hayatı kararacak. Sosyal medyada binlerce kişi Adem karakteri için "Yazıklar olsun sana" yorumları yapıyor.
Aziz dizisi 16. bölümde yaşanan aldatma olayı, herkesin içine işlemiş durumda. Adem'in yaptığı bu harekete çok sayıda kişi "yazıklar olsun" yorumunda bulunurken; Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Aziz'in reytingleri, bu anla birlikte rekor seviyeye yükseldi. "Adem midemi bulandırıyor", "Adem iğrençsin" tarzında çok sayıda yorum alan Adem Karakteri ne yaptı? Dilruba'yı nasıl aldattı? İşte o sahne ve tüm detaylar!
Detaylar ve o sahne diğer sayfada!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.